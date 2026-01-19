Reformprozess für Wiener Kindergärten angekündigt

Ihre Rede stand unter dem Motto "Kindergarten neu denken". Die Wiener Kindergärten, so hob die Stadträtin hervor, würden sich durch eine im Bundesländervergleich hohe Betreuungsquote und wenige Schließtage auszeichnen. Trotzdem sei die Zeit gekommen, um über eine Modernisierung nachzudenken. "Die Wiener Kindergärten stehen vor großen Herausforderungen", zeigte sich Emmerling überzeugt. Punktuelle Änderungen würden nicht mehr reichen.

Die Kindergärten seien die erste und wichtigste Bildungseinrichtung. Man müsse sich aber fragen, ob sie etwa auf den gesellschaftlichen Wandel und die neuen Technologien ausreichend vorbereitet seien. Auch sei es wichtig, den Pädagoginnen und Pädagogen sowie den Assistentinnen und Assistenten jene Wertschätzung zu geben, die sie verdienen. Darum solle das Konzept auch gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeitet werden, kündigte die Ressortchefin an.

Den jüngsten Rechnungshofbericht, in dem zahlreiche Fälle von mutmaßlichem Fördermittel-Missbrauch aufgelistet wurden, verschwieg sie nicht. Die Kritik sei berechtigt, hielt sie fest. Viele Fälle würden jedoch aus der Zeit vor der von der Stadt gestarteten "Aktion scharf" stammen, erläuterte Emmerling. Man habe sich auch schon von privaten Trägern getrennt.

Die Bildungsstadträtin kündigte weitere strikte Kontrollen an: "Jeglicher Fördermittelmissbrauch wird geahndet." Träger, die sich nicht an die Regeln halten, würden das Vertrauen der Eltern missbrauchen und auch andere Betreiber in Misskredit bringen. Man werde in solchen Fällen von einer weiteren Zusammenarbeit absehen. Im Rahmen des Reformprozesses soll das Fördersystem ab März generell modernisiert werden.

Emmerling ging auch auf die Herausforderungen im Bereich Spracherwerb ein. "Die hohe Zahl an außerordentlichen Schülern belegt, dass wir hier noch viel zu tun haben." Schülerinnen und Schüler, die in diese Kategorie fallen, verfügen nicht über ausreichende Deutschkenntnisse, um dem Unterricht zu folgen. Der Kindergarten könne dafür aber nicht alleine Sorge tragen, warnte sie.

"Auch die engagiertesten Pädagoginnen und Pädagogen stoßen an ihre Grenzen, wenn Bildung zuhause wieder aufhört." Eltern hätten nicht die Option, sondern die Pflicht, sich hier einzubringen. Man wolle sie dabei künftig verstärkt unterstützen. Auch bei den Trägern soll laut Emmerling genauer hingeschaut werden, ob sie sich ausreichend um Sprachförderung kümmern. Kommen sie dem Auftrag nicht nach, drohen ebenfalls Subventionskürzungen .

Das Kindergartenpersonal soll weiters von administrativen Tätigkeiten freigespielt werden. Hier wird es dazu ab März eine Umfrage unter den Mitarbeitern geben. Emmerling kündigte auch eine neue "Konzeptionswoche" an, in deren Rahmen sich das pädagogische Personal auf das Kindergartenjahr vorbereiten kann. Die Elementar-Bildungseinrichtungen sollen zudem für neue Berufsgruppen geöffnet werden.