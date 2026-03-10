"Postenschacher"-Causa: Zweiter Prozesstag mit Thomas Schmid

© APA/APA/FOTOKERSCHI.AT/FLORIAN REISINGER/FOTOKERSCHI.AT/FLORIAN REISINGER home Aktuell Politik

Im Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte wird am Dienstag die Befragung des ehemaligen Generalsekretärs im Finanzministerium, Thomas Schmid, fortgesetzt. Der Kronzeuge war am Montag den ganzen Nachmittag Rede und Antwort gestanden und hatte Wöginger mit seiner Aussage belastet. Wöginger und den beiden Mitangeklagten wird vorgeworfen, einem ÖVP-Bürgermeister den Vorstandsposten im Finanzamt Braunau verschafft zu haben.

von APA