"Postenschacher"-Causa: Zweiter Prozesstag mit Thomas Schmid

Thomas Schmid
©APA/APA/FOTOKERSCHI.AT/FLORIAN REISINGER/FOTOKERSCHI.AT/FLORIAN REISINGER
Im Amtsmissbrauchsprozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte wird am Dienstag die Befragung des ehemaligen Generalsekretärs im Finanzministerium, Thomas Schmid, fortgesetzt. Der Kronzeuge war am Montag den ganzen Nachmittag Rede und Antwort gestanden und hatte Wöginger mit seiner Aussage belastet. Wöginger und den beiden Mitangeklagten wird vorgeworfen, einem ÖVP-Bürgermeister den Vorstandsposten im Finanzamt Braunau verschafft zu haben.

Wöginger soll bei Schmid für den Kommunalpolitiker interveniert und Schmid dann auf ein Kommissionsmitglied eingewirkt haben. Laut Schmid sei klar gewesen, dass es ein parteipolitischer Wunsch gewesen sei, dass der Bürgermeister den Job bekommt. Vor Schmid sind am Dienstag noch drei weitere Zeugen am Wort.

Über die Autoren

