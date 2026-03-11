IT-Techniker und Polizeibeamtin im Pilnacek-U-Ausschuss

Der Donnerstag beginnt dann mit der Befragung des Bloggers Michael Nikbakhsh, der sich mit der Causa Pilnacek eingehend beschäftigt hat. Für Unmut bei der ÖVP hat schon im Vorfeld die Ladung der zweiten Auskunftsperson an diesem Tag gesorgt: Der Unternehmer und ehemalige BZÖ-Politiker hat ein Gespräch Pilnaceks in einem Wiener Innenstadtlokal heimlich aufgezeichnet. Darin erhob der damalige Justiz-Sektionschef schwere Vorwürfe gegen die ÖVP.

Kritik im Vorfeld der Befragungen gab es bereits von den Grünen. Deren Fraktionsführerin Nina Tomaselli warf dem Innenministerium den Versuch vor, die Aufklärung zu verhindern, da dieses der Aktenlieferungspflicht nicht nachkomme. Konkret weigere sich das Ressort seit Wochen offenzulegen, welche Polizeibeamte und -beamtinnen welche Bearbeitungsschritte im Ermittlungsakt rund um den Tod von Pilnacek vorgenommen haben.