ABO

Reflexionen zu "Trauma im östlichen Europa" an Uni Graz

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Massaker von Srebrenica fand vor 31 Jahren statt
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Die Universität Graz lädt am 12. und 13. Juni ein, über "Trauma im östlichen Europa" - ausgehend vom Massaker von Srebrenica vor 31 Jahren, vom aktuellen Angriffskrieg Russlands in der Ukraine, aber auch vom Holocaust und den Verbrechen des Zweiten Weltkriegs - zu sprechen.

von

Wie kann man mit diesen Erfahrungen umgehen? Was prägt die traumatischen kollektiven Erinnerungen? Die Einladung zur englischsprachigen Konferenz oder zum Besuch einzelner Vorträge bei freiem Eintritt richtet sich dabei an Forschende, wie auch Vertreter aus dem psychosozialen Bereich und der Gedächtnisarbeit sowie an Diasporagruppen wie z.B. die Bosniaken und Bosniakinnen in Graz, wie es in einer Aussendung hieß.

(S E R V I C E - Programm zur Konferenz "Trauma in Eastern Europe", Jesuitenrefektorium am Rosenhain in Graz, Freitag, 12. Juni, 14.00-20.00 Uhr; Samstag, 13. Juni, 9.00-18.00 Uhr: https://go.apa.at/7DDny0gO )

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Projekte erhalten bis zu sieben Mio. Euro für maximal sieben Jahre
Technik
Neue ERC-Förderschiene "Plus Grant" gestartet
Enge Begegnungen von Venus und Jupiter sind gar nicht so selten
Technik
Enge Begegnung von Venus und Jupiter am Abendhimmel
Treffen findet von 10. bis 12. Juni in Dornbirn statt
Technik
FH Vorarlberg richtet internationales Quantenforschungstreffen aus
Symmoca schmidi ist eine von 14 Arten, die im Rahmen der Studie neu beschrieben wurden
Technik
DNA-Bibliothek österreichischer Schmetterlinge ist nahezu vollständig
++ ARCHIVBILD ++ Im Vorjahr 14.101 Betretungs- und Annäherungsverboten ausgesprochen
Politik
2.222 Missachtungen von Betretungs- und Annäherungsverboten
Deutlich weniger Patienten auf Wartelisten
Technik
733 Organtransplantationen im Vorjahr - 15 Prozent mehr als 2024
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER