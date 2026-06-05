Reflexionen zu "Trauma im östlichen Europa" an Uni Graz

Wie kann man mit diesen Erfahrungen umgehen? Was prägt die traumatischen kollektiven Erinnerungen? Die Einladung zur englischsprachigen Konferenz oder zum Besuch einzelner Vorträge bei freiem Eintritt richtet sich dabei an Forschende, wie auch Vertreter aus dem psychosozialen Bereich und der Gedächtnisarbeit sowie an Diasporagruppen wie z.B. die Bosniaken und Bosniakinnen in Graz, wie es in einer Aussendung hieß.

(S E R V I C E - Programm zur Konferenz "Trauma in Eastern Europe", Jesuitenrefektorium am Rosenhain in Graz, Freitag, 12. Juni, 14.00-20.00 Uhr; Samstag, 13. Juni, 9.00-18.00 Uhr: https://go.apa.at/7DDny0gO )