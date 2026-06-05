ABO

Enge Begegnung von Venus und Jupiter am Abendhimmel

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Enge Begegnungen von Venus und Jupiter sind gar nicht so selten
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
In den kommenden Tagen kommt es zu einer engen Begegnung von Venus und Jupiter, den beiden hellsten Planeten am Abendhimmel. Am besten ist dieses markante Doppelgestirn laut Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA) zwischen 7. und 11. Juni von 21.30 bis 22.30 Uhr im Westnordwesten zu sehen. Den geringsten Abstand haben die beiden auffälligen Lichtpunkte am Abend des 9. Juni.

von

"Die scheinbare Nähe am Himmel darf nicht täuschen", betonte WAA-Chef Alexander Pikhard. Venus, der hellere Planet, ist am 9. Juni etwa 180 Mio. Kilometer von der Erde entfernt. Jupiter ist etwas lichtschwächer, in Wirklichkeit aber zwölfmal so groß wie Venus und mehr als fünfmal so weit entfernt (rund 905 Mio. Kilometer).

Die unterschiedliche Entfernung von der Erde ist auch der Grund dafür, dass sich Venus rascher durch das Sternbild der Zwillinge bewegt als Jupiter und diesen im Verlauf der Begegnung "überholt". Daher stehen die beiden Planeten von Abend zu Abend in unterschiedlicher Distanz und unterschiedlichem Winkel zueinander.

Ende Juni verschwindet Jupiter dann vom Abendhimmel. Venus wird dort noch bis 25. September zu sehen sein.

Begegnungen von Venus und Jupiter finden laut WAA alle elf bis 15 Monate statt, allerdings sind nicht alle zu beobachten. Nächste Möglichkeiten zur Beobachtung dieses Planeten-Rendezvous gibt es Anfang November 2028 in der Morgendämmerung und Anfang September 2029 in der Abenddämmerung.

(S E R V I C E - https://www.waa.at/hotspots/planeten/202606_venus_jupiter/ )

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Symmoca schmidi ist eine von 14 Arten, die im Rahmen der Studie neu beschrieben wurden
Technik
DNA-Bibliothek österreichischer Schmetterlinge ist nahezu vollständig
Treffen findet von 10. bis 12. Juni in Dornbirn statt
Technik
FH Vorarlberg richtet internationales Quantenforschungstreffen aus
++ ARCHIVBILD ++ Im Vorjahr 14.101 Betretungs- und Annäherungsverboten ausgesprochen
Politik
2.222 Missachtungen von Betretungs- und Annäherungsverboten
Deutlich weniger Patienten auf Wartelisten
Technik
733 Organtransplantationen im Vorjahr - 15 Prozent mehr als 2024
Wissenschafter halten verpflichtende Tests für überlegenswert
Technik
Österreichische Blutspender oft mit Hepatitis E-Antikörpern
Technik
Abbau von Energiewende-Mineralien verstärkt Waldverlust in Afrika
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER