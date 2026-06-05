Enge Begegnung von Venus und Jupiter am Abendhimmel

"Die scheinbare Nähe am Himmel darf nicht täuschen", betonte WAA-Chef Alexander Pikhard. Venus, der hellere Planet, ist am 9. Juni etwa 180 Mio. Kilometer von der Erde entfernt. Jupiter ist etwas lichtschwächer, in Wirklichkeit aber zwölfmal so groß wie Venus und mehr als fünfmal so weit entfernt (rund 905 Mio. Kilometer).

Die unterschiedliche Entfernung von der Erde ist auch der Grund dafür, dass sich Venus rascher durch das Sternbild der Zwillinge bewegt als Jupiter und diesen im Verlauf der Begegnung "überholt". Daher stehen die beiden Planeten von Abend zu Abend in unterschiedlicher Distanz und unterschiedlichem Winkel zueinander.

Ende Juni verschwindet Jupiter dann vom Abendhimmel. Venus wird dort noch bis 25. September zu sehen sein.

Begegnungen von Venus und Jupiter finden laut WAA alle elf bis 15 Monate statt, allerdings sind nicht alle zu beobachten. Nächste Möglichkeiten zur Beobachtung dieses Planeten-Rendezvous gibt es Anfang November 2028 in der Morgendämmerung und Anfang September 2029 in der Abenddämmerung.

(S E R V I C E - https://www.waa.at/hotspots/planeten/202606_venus_jupiter/ )