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Physikalisches Kochen auf ORF III

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"Science Busters"-Mitbegründer Werner Gruber
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Ab 27. April (22.30 Uhr) kocht der Physiker, Wissenschaftsvermittler und "Science Busters"-Mitbegründer Werner Gruber wieder im ORF-Spartenkanal ORF III auf. Unter dem sprechenden Titel "Werner Grubers Experimentalküche" geht es um die Vermittlung von Physik im Speziellen und Wissenschaft im Allgemeinen - und das direkt am Ofen und mit Gästen aus der Welt der Kulinarik. Zum Staffelstart heißt es "Am Herd mit Max Strigl", seines Zeichens Sternekoch mit Hang zur Innovation, wie es in einer Aussendung des ORF heißt. In die moderne Wiener Wirtshausküche und ins Experimentelle geht es dann in der zweiten Folge des Formats. Zu Gast ist dann "Knödel-Queen" Stefanie Herkner.

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Physiker Werner Gruber am Samstag, 18. November 2017, anl. der Eröffnung der "Schule des Ungehorsams" in der Tabakfabrik Linz.

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