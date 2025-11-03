News Logo
Passkeys erleichtern sicheres Whatsapp-Backup

Neue Passkey-Verschlüsselung soll Chat-Backups vereinfachen
Datensicherung leicht(er) gemacht: Verschlüsselte Whatsapp-Backups lassen sich bald auch mit Hilfe des Passkeys-Verfahrens einfach und passwortlos speichern. Um die Sicherung der gesammelten Chats und Inhalte anzulegen oder wiederherzustellen, müssen Nutzerinnen und Nutzer dann künftig nur die Abfrage des Passkeys-Kryptoschlüssels freigeben.

Das geht so schnell und bequem wie man es schon von vielen anderen Anwendungen gewohnt ist - nämlich per Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder Displaysperr-Code. Das Passkeys-Backup soll sowohl auf iPhones als auch auf Android-Telefone kommen, wie die Meta-Tochter mitteilt.

Bisher musste man sich für die verschlüsselte Speicherung eines Whatsapp-Backups ein Passwort oder einen 64 Zeichen langen Schlüssel merken.

Die Passkeys-Funktion für die Datensicherung soll "in den kommenden Wochen und Monaten schrittweise eingeführt werden". Ob das Feature auf dem eigenen Gerät angekommen ist, sieht man in der App unter "Einstellungen/Chats/Chat-Backup/Ende-zu-Ende-verschlüsseltes Backup/Einschalten".

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Weronika Peneshko/Weronika Peneshko

