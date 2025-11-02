Bud Spencers Sohn exportiert Bohnen nach Österreich

Die piemontesischen Bio-Bohnen werden mit Zwiebeln, geräuchertem Speck und Gewürzen kombiniert und in Rovereto im Trentino produziert. Sie stehen inzwischen nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, Ungarn und der Schweiz in den Supermarktregalen, berichtet Giuseppe Pedersoli, einer der drei Kinder - neben Cristiana und Diamante - des 2016 im Alter von 86 Jahren verstorbenen Bud Spencer.

Neben Bohnen produziert Bud Power auch süße und salzige Snacks, die - laut Geschäftsbericht - "durch eine einzigartige Kombination aus biologischen Rohstoffen, unkonventionellen Mehlen und pflanzlichen Proteinen" hergestellt werden. Doch die Bohnen sind der wahre Umsatzmotor. Nach dem Bier gibt es nun auch den "Pizzone alla Bud Spencer", ein Tiefkühlprodukt mit dem Slogan: "Ein Ohrfeigen-Schlag voller Geschmack". Die Pizza wird derzeit in italienischen Supermärkten verkauft. Auch hier wird alles mit dem Filmhelden-Image vermarktet.

Im Jahr 2024 betrug der Umsatz 2,5 Millionen Euro, und 2025 soll bereits die Schwelle von zehn Millionen Euro erreicht werden. Das Unternehmen produziert inzwischen auch Pizza und Bier, alle mit dem Bild Bud Spencers auf dem Etikett.

Giuseppe Pedersoli und seine beiden Söhne Alessandro (33) und Carlo Eduardo (32) haben inzwischen die Kontrolle über die 2022 gegründete Gesellschaft "Bud Power" abgesichert, indem sie die Anteile in einer Holding bündelten, die nun 54,7 Prozent des Unternehmens besitzt. 16 Prozent gehören Nicolò Denaro, einem weiteren Enkel des Schauspielers, der Rest verteilt sich auf rund 30 Kleinaktionäre.

"Wir erhalten viele Angebote und Interessensbekundungen, die wir derzeit für zukünftige Projekte prüfen. Außerdem stellen wir Personal ein, um uns auf Auslandsmärkte zu konzentrieren", sagte Giuseppe Pedersoli im Gespräch mit der Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera (Sonntagsausgabe).

Der 1929 als Carlo Pedersoli in Neapel geborene Bud Spencer begann seine Karriere als Leistungsschwimmer, war aber auch Jurist, Unternehmer, Musikproduzent und Bestsellerautor. Der Neapolitaner starb im Juni 2016 im Alter von 86 Jahren. Spencer wurde durch Filme wie "Vier Fäuste für ein Halleluja" und "Sie nannten ihn Plattfuß" berühmt - meist im Doppelpack mit Terence Hill.