Mireille Mathieu schwört auf Sonnenschutz auch im Winter

Im Sommer greift Mathieu zudem auf ein kleines Accessoire-Arsenal zurück: einen eigens von Chanel für sie entworfenen Hut aus feinem Musselin und einen chinesischen Sonnenschirm. "Seit meinem 23. Lebensjahr meide ich direkte Sonne im Gesicht." Über das Aussehen im Alter sagt die Französin aber auch: "Das ist genetisch bedingt, glaube ich."
Am 22. Juli 2026 wird die international bekannte Sängerin ihren 80. Geburtstag feiern. Seit 60 Jahren steht sie unermüdlich auf der Bühne. In Frankreich feiert sie dieses Jubiläum derzeit mit zahlreichen Konzerten.
(FILES) French singer Mireille Mathieu arrives to attend an official state dinner as part of the Chinese president's two-day state visit to France, at the Elysee Palace in Paris, on May 6, 2024. At 79 years old, with 1,200 songs in twelve languages and 3,000 concerts around the world, Mireille Mathieu is launching a tour celebrating her sixty-year career from 24 to 26 October at L'Olympia in Paris. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)