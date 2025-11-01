News Logo
Heidi Klum als monströse Medusa bei Halloween-Party

2 min
Begleitet wurde Heidi "Medusa" Klum von Mann Tom Kaulitz als Perseus
©NOAM GALAI, AFP, APA, GETTY
Heidi Klum (52) hat ihr Versprechen gehalten: Sehr hässlich sollte ihr Kostüm in diesem Jahr sein, kündigte die "Queen of Halloween" an. In der Nacht auf Samstag präsentierte sich das deutsche Model bei ihrer legendären Party in New York dann als mythisches, monströses - und tatsächlich hässliches - Schlangenwesen Medusa. Ihr Ganzkörperkostüm war ein Kunstwerk: Grün geschuppter Körper, Krokodilschwanz, Krallen, riesige Ohren, Schlangen als Haare.

Dazu grüne Augen, viel Zahnfleisch und fiese, spitze Reißzähne. Begleitet wurde sie von ihrem Mann Tom Kaulitz – der als griechischer Held Perseus erschien, der in der Sage Medusa enthauptet. Auf der Party erschien er in grau - wie versteinert. Denn der griechischen Mythologie zufolge konnte Medusa mit ihrem Blick genau das tun. Allerdings nicht bei Perseus.

Die vierfache Mutter Klum richtet seit dem Jahr 2000 zu Halloween eine große Party aus. Nur 2020 und 2021 war ihr mittlerweile traditionelles und legendäres Gruselfest wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Das finale Outfit hält sie bis zur Party am 31. Oktober gewöhnlich geheim, doch sie verriet dieses Jahr immerhin schon mal im Voraus, dass es etwas "sehr hässliches" sein sollte.

Sie bemühe sich jedes Mal darum, etwas Anderes zu machen, sagte sie vor wenigen Tagen. Ihr Kostüm im Jahr zuvor gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz als außerirdische E.T.-Figuren sei "sehr niedlich" gewesen, sagte Klum. 2023 war sie als überlebensgroßer Pfau im leuchtend blauen Outfit ins Rampenlicht getreten, umgeben von zehn Akrobaten als grün glänzende Pfauenfedern.

Die Deutsche, die in den USA lebt, hatte zuvor bereits auf Instagram Fotos und Videos von ihrer Verwandlung veröffentlicht und verlinkte den Maskenbildner Mike Marino. Der hatte das Model schon häufiger bis zur Unkenntlichkeit verändert. Für ihre Transformation verbringt sie immer wieder viele Stunden in der Maske und arbeitet lange mit Maskenbauern an den Ganzkörperkostümen. In Deutschland hat Klum seit 2006 mit ihrer Castingshow "Germany's Next Topmodel" (GNTM) auf ProSieben Erfolg.

