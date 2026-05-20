Pandemie-Abkommen - WHO-Staaten verlängern Verhandlungen um ein Jahr

Er gehe davon aus, dass die WHO-Mitgliedstaaten das Vorhaben "entschieden" vorantreiben, sagte Tedros. "Ich habe vollständiges Vertrauen in ihren Erfolg." Die rund 190 Mitgliedstaaten der WHO hatten als Konsequenz aus der Corona-Krise mit der Aushandlung eines internationalen Pandemie-Abkommens begonnen. Dabei geht es darum, besser für Pandemien gewappnet zu sein, etwa durch die Sicherstellung eines gleichberechtigten Zugangs zu Impfstoffen, Medikament, Tests und Schutzkleidung. Nach dreijährigen Verhandlungen konnten sich die WHO-Mitglieder jedoch immer noch nicht auf einen zentralen Mechanismus des Abkommens mit der Abkürzung PABS (Pathogen Access and Benefit-Sharing) einigen.

Vorgesehen ist, dass Labore sich freiwillig am PABS beteiligen können und in diesem Rahmen wichtige Daten zu neuen Erregern erhalten. Im Gegenzug verpflichten sie sich, der WHO im Fall einer Pandemie einen "schnellen Zugang" zu etwa 20 Prozent ihrer Echtzeit-Produktion an Impfstoffen, Medikamenten und Diagnosemitteln zu gewähren. Zehn Prozent sollen demnach der WHO kostenlos zur Verfügung gestellt werden, die anderen zehn Prozent zu einem "erschwinglichen Preis".