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Putin und Xi wollen Gespräche in Peking führen

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Kreml-Chef Wladimir Putin
©Pool, Afp, APA, MIKHAIL METZEL
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Wenige Tage nach dem Besuch von US-Präsident Donald Trump beginnt Russlands Präsident Wladimir Putin an diesem Mittwoch seine politischen Gespräche in Peking. Geplant ist nach Angaben Moskaus ein Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Beide Seiten wollen über die Beziehungen ihrer Länder sowie internationale und regionale Fragen sprechen. Auf dem Programm steht nach russischen Angaben auch ein Treffen Putins mit dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang.

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Im Anschluss sollen mehrere bilaterale Dokumente unterzeichnet werden. Der Besuch sorgt auch deshalb für Aufmerksamkeit, weil Xi erst in der vergangenen Woche Trump in Peking empfangen hatte.

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