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Iran zeigt sich bereit für militärische Eskalation

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Der iranische Vizeaußenminister Kazem Gharibabadi
©Afp, APA, FABRICE COFFRINI
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Irans Regierung hat sich nach Drohungen von US-Präsident Donald Trump bereit für eine erneute militärische Eskalation gezeigt. "Iran ist geeint und entschlossen bereit, jeder militärischen Aggression entgegenzutreten", schrieb Vizeaußenminister Kazem Gharibabadi auf X. "Für uns hat Kapitulation keine Bedeutung. Entweder siegen wir oder werden zu Märtyrern." Trump hatte dem Iran zuletzt wieder mit Angriffen gedroht, nachdem Verhandlungen ins Stocken gekommen waren.

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Nach eigenen Worten hatte er einen angeblich für Dienstag geplanten US-Angriff gestoppt. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.

Iran's Deputy Foreign Minister Kazeem Gharibabadi adresses the audience during the annual high-level debate of the United Nations Conference on Disarmament in Geneva, on February 23, 2026. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

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