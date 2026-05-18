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China empfängt Putin - wenige Tage nach Trump

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Putin und Xi bei einem Treffen im vorigen Sommer
©Afp, APA, ALEXANDER KAZAKOV, ARchiv
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Nur wenige Tage nach US-Präsident Trump wird Kremlchef Wladimir Putin am Dienstag zu einem zweitägigen Besuch in China erwartet. Putin werde von einer Delegation aus Ministern und Managern von staatlichen und privaten Konzernen begleitet, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Russland habe hohe Erwartungen an den Besuch. Bei den Gesprächen auf Einladung von Chinas Staatschef Xi Jinping gehe es um einen Ausbau der privilegierten strategischen Partnerschaft beider Länder.

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Am Mittwoch dann wollen Putin und Xi nach Moskauer Angaben über die Beziehungen ihrer Länder sprechen und sich über internationale wie regionale Probleme austauschen. Im Anschluss sei die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung und einer Reihe bilateraler Dokumente geplant. Auch ein Treffen Putins mit Ministerpräsident Li Qiang steht demnach auf dem Programm.

Putins Besuch sei verbunden damit, dass sich die Unterzeichnung des Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zum 25. Mal jährt. Putin war zuletzt im vergangenen Jahr in Peking gewesen, als mit einer Militärparade der 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs gefeiert wurde.

Erst am Freitag war US-Präsident Donald Trump nach einem mehrtägigen Staatsbesuch in China zurück in die USA geflogen. Laut Kreml will sich Putin nun auch aus erster Hand von Xi über die Gespräche informieren lassen. Sein China-Besuch gilt aber nicht als direkte Reaktion auf Trumps Visite, sondern ist schon seit längerer Zeit geplant.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping greet each other during a welcoming ceremony of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) Summit in Tianjin on August 31, 2025. (Photo by Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)

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