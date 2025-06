Ostseedorsch schrumpfte durch Überfischung

Überfischung hat sowohl die Bestände an Dorschen in der Ostsee als auch die Größe der Fische stark vermindert. Sie seien viel seltener und kleiner als früher, teilte das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel mit. Mit über einem Meter Länge bei bis zu 40 Kilogramm sei der östliche Ostseedorsch früher ein Gigant gewesen. "Heute würde ein ausgewachsener Dorsch auf einen Teller passen." Der Fang ist aufgrund des Zusammenbruchs der Bestände seit 2019 verboten.

von APA