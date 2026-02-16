ABO

Nicht von OpenAI: Vorsicht vor gefälschten ChatGPT-Mails

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
Betrüger geben sich als OpenAI aus, um sensible Daten zu stehlen
©APA, dpa, gms, Hannes P Albert
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Aufgepasst: Aktuell kursieren E-Mails, die angeblich von OpenAI beziehungsweise von dessen Chatbot-Dienst ChatGPT stammen. Tatsächlich handelt es sich um Fälschungen, mit deren Hilfe Kriminelle sensible Daten von Nutzerinnen und Nutzern abfischen wollen, warnen Verbraucherschützer.

von

Die Betrüger behaupten, dass eine Zahlung für ein Abo wie ChatGPT Plus nicht habe verarbeitet werden können und nun in den nächsten 48 Stunden eine Kontosperrung droht, wenn man nicht auf einen Link klickt und seine Zahlungsdaten erneut eingibt.

Das sollte man natürlich tunlichst unterlassen. Denn bei der Seite, die sich öffnen würde, handele es sich um eine Phishing-Falle, erklären die Verbraucherschützer. Tatsächliche Abrechnungsprobleme zeige OpenAI ausschließlich direkt im Nutzerkonto an. Im Zweifel sollte man dort nachschauen.

Die Fake-Mails der Betrüger lassen sich auch an diesen Punkten erkennen:

- Falsche Absenderadresse: Die E-Mail stammt nicht von einer offiziellen OpenAI-Domain wie etwa "@openai.com", sondern von fremden oder unpassenden Domains.

- Künstlicher Zeitdruck: Formulierungen wie "Zahlung ausstehend", "nur 48 Stunden" oder "Zugriff wird gesperrt" sollen zu unüberlegtem Handeln verleiten.

- Unpersönliche Anrede: Statt des Namens wird allgemein formuliert, etwa mit "Sehr geehrte/r Nutzer/in" oder ähnlich.

- Aufforderung zur Dateneingabe: Über einen Link in der E-Mail sollen Zahlungs- oder Zugangsdaten eingegeben werden.

Betrügerische E-Mails, in denen Namen populärer Firmen und Dienste missbraucht werden, tauchen natürlich nicht allein im Zusammenhang mit ChatGPT auf. Die Verbraucherschützer beobachten vergleichbare Phishing-Nachrichten auch im Namen bekannter Mobilfunkanbieter, Streamingdienste, Online-Marktplätze oder anderer Dienstleister.

Die Masche ist dabei fast immer vergleichbar: Angebliche Zahlungsprobleme oder Vertragsänderungen sollen dazu verleiten, über Links persönliche oder finanzielle Daten preiszugeben.

Zusätzliches Problem: Die Kriminellen gestalteten die Phishing-Mails zunehmend professioneller und missbrauchten gezielt digitale Dienste, die gerade populär sind. Neben genereller Wachsamkeit gibt die Verbraucherzentrale diese Verhaltens- und Sicherheitstipps:

- Keine Links in verdächtigen E-Mails öffnen.

- Keine Zahlungs- oder Zugangsdaten preisgeben.

- Wer Zweifel hegt und im Nutzerkonto nachschauen möchte, sollte keinem Link folgen und keine Adresse aus einer Mail nutzen, sondern die altbekannte Adresse des Unternehmens oder Dienstes manuell im Browser eingeben - oder alternativ die jeweilige App benutzen.

- Phishing-Mails löschen oder als Spam markieren.

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Hannes P Albert/Hannes P Albert

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Nach dem Anfassen von Hundesnacks ist gründliches Händewaschen wichtig
Gesundheit
Keimgefahr: Bei Natur-Kausnacks für Hunde auf Hygiene achten
Neue Crew an der ISS
Technik
Vier Astronauten mit "Crew Dragon" an ISS angekommen
++ ARCHIVBILD ++ Beim Fasten muss die Insulingabe oftmals verringert werden
Gesundheit
16:8 bis Ramadan: Worauf es beim Fasten mit Diabetes ankommt
++ ARCHIVBILD ++ Für viele Wanderstrecken auf Madeira ist eine Online-Reservierung Pflicht
Reisen & Freizeit
Ohne Buchung droht Bußgeld auf Madeiras Wanderwegen
Bei Gmail kann man E-Mail-Adresse ändern und die alte weiter nutzen
Technik
Gmail: Können Sie auch schon Ihre E-Mail-Adresse ändern?
Balsamico-Zwiebeln ergänzen gebratene Leber ideal
Gesundheit
Häutchen entfernen: So wird Kalbsleber zart statt gummiartig
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER