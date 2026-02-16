Keimgefahr: Bei Natur-Kausnacks für Hunde auf Hygiene achten

Die Stiftung Warentest gibt in ihrer gleichnamigen Zeitschrift (Ausgabe 2/2026) Tipps, wie sich Hundehalter vor Keimen schützen.

Wer einen Hundesnack angefasst hat, sollte sich danach die Hände waschen. Oder: Einmalhandschuhe tragen. Snacks, die nicht aufgefressen wurden, werden direkt entsorgt.

Für kleinere Hunde müssen große Leckerbissen zerteilt werden - und das vorzugsweise mit einer Garten- oder Geflügelschere, die ausschließlich dafür genutzt wird. Die Snacks sollten am besten draußen zerkleinert und verfüttert werden - möglichst nicht in der Küche.

Wer seinen Liebling in der Küche füttert, sollte besonders bei der Zubereitung von naturbelassenem oder rohem Futter auf die Hygiene achten. Das heißt: Währenddessen den Hund am besten nicht streicheln und nach dem Füttern den Napf reinigen.

Zu den trockenen Snacks sollte außerdem ein gut gefüllter Trinknapf bereitstehen. Auch dieser wird nach Gebrauch gereinigt und das Wasser regelmäßig gewechselt.

Weitere Hygienetipps, um die Übertragung von Krankheitserregern im Haushalt zu vermeiden: