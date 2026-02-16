ABO

16:8 bis Ramadan: Worauf es beim Fasten mit Diabetes ankommt

Subressort
Gesundheit
Aktualisiert
Lesezeit
3 min
++ ARCHIVBILD ++ Beim Fasten muss die Insulingabe oftmals verringert werden
©APA, dpa, gms, Hannes P Albert
  1. home
  2. Leben
  3. Gesundheit
Fasten hat viele Formen: Die eine legt alle Mahlzeiten des Tages in ein Zeitfenster von höchstens 8 Stunden und pausiert dann mindestens 16 Stunden - Stichwort Intervallfasten. Der andere verzichtet im Fastenmonat Ramadan zwischen Sonnenaufgang und -untergang komplett auf Essen und Trinken.

von

Egal, welches Fastenkonzept: Verzichten wir eine Weile auf Nahrung, sinkt der Blutzuckerspiegel. Menschen mit Diabetes müssen aufpassen, damit es nicht zu gefährlichen Stoffwechselentgleisungen kommt - etwa einer Unterzuckerung oder einer Ketoazidose, also einer Übersäuerung des Blutes.

Für Diabetiker gilt deshalb: "Fasten darf nie auf eigene Faust begonnen werden - weder aus religiöser Überzeugung noch aus gesundheitlichem Ehrgeiz", sagt die Oecotrophologin und Diabetesberaterin Theresia Schoppe.

Immer eine gute Idee ist also, die Fastenpläne vorab mit der Ärztin oder dem Diabetesberater zu besprechen. Was genau es zu beachten gibt, hängt von der Art des Fastens, aber auch von Diabetestyp und Therapie ab. Zwei Beispiele im Detail:

Menschen mit Typ-2-Diabetes können im Ramadan fasten - vorausgesetzt, ihr Stoffwechsel ist stabil eingestellt. Ein Anhaltspunkt, dass das der Fall ist: Der Langzeitblutzucker HbA1c liegt unter acht Prozent.

Konkret sollten sie Folgendes beachten:

Und was gilt für Menschen mit einem Typ-1-Diabetes? Typ-1-Patienten mit instabilen Werten, einer Neigung zu Unterzuckerung und/oder Diabetes-Komplikationen wie Nierenschäden dazu sollten auf das Fasten im Ramadan lieber zu verzichten.

"Allen anderen möchten wir nicht pauschal abraten, doch es braucht in jedem Fall eine spezialisierte Betreuung, klare Abbruchregeln und die Bereitschaft, das Fasten bei Auffälligkeiten sofort zu beenden", fasst Diabetes-Beraterin Schoppe zusammen. So sind unter anderem Schwindel, Übelkeit und Zittern Warnzeichen, bei denen man das Fasten sofort unterbrechen sollte.

16 Stunden fasten, 8 Stunden essen. Oder: Fünf Tage pro Woche normal essen und dann zwei Tage Pause einlegen. Das sind zwei häufige Intervallfasten-Konzepte.

Solche strukturierten Fasten-Formate können für Menschen mit einem Typ-2-Diabetes durchaus Vorteile bringen. Denn sie können den Langzeitblutzucker senken und bei der Gewichtsabnahme helfen.

Auch beim Intervallfasten ist für alle mit einem Typ-1-Diabetes Vorsicht geboten. Ihnen sind höchstens milde Formen mit kurzen Essenspausen zu empfehlen, begleitet von Blutzuckermessungen alle zwei bis drei Stunden.

HAMBURG - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 11.3.2024) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Eman Helal/Eman Helal

HAMBURG - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Christin Klose/Christin Klose

BERLIN - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 13.2.2024) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Hannes P Albert/Hannes P Albert

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
++ ARCHIVBILD ++ Für viele Wanderstrecken auf Madeira ist eine Online-Reservierung Pflicht
Reisen & Freizeit
Ohne Buchung droht Bußgeld auf Madeiras Wanderwegen
Bei Gmail kann man E-Mail-Adresse ändern und die alte weiter nutzen
Technik
Gmail: Können Sie auch schon Ihre E-Mail-Adresse ändern?
Balsamico-Zwiebeln ergänzen gebratene Leber ideal
Gesundheit
Häutchen entfernen: So wird Kalbsleber zart statt gummiartig
Tränenersatzmittel können bei trockenen Augen Linderung bringen
Gesundheit
Warum die Augen im Winter oft trockener sind - und was hilft
++ ARCHIVBILD ++ Über ihre Katzenliebe schreibt Schwarzer auch in ihrem neuen Buch
News
Alice Schwarzers Katze wischte ihr einst die Tränen ab
Neue Besatzung ist gestartet
Technik
Neue Besatzung ist auf dem Weg zur ISS
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER