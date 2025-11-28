Mit "StudyBuddies" zur Matura: UniClub der Uni Wien ist 10

Der UniClub, 2015 vom Kinderbüro der Universität Wien gegründet, feierte dieser Tage seinen zehnten Geburtstag. Hier begleiten Studenten der Universität Wien als sogenannte "StudyBuddies" Jugendliche, deren Muttersprache nicht deutsch ist, auf dem Weg zur Matura. In den vergangenen zehn Jahren haben 1.500 Lehramtsstudierende 650 geflüchtete Jugendliche unterstützt.
Dabei geht das Engagement weit über das Lernen hinaus. Absolventin Lilas Almalaki spricht von "Vertrauen, Wertschätzung und das Gefühl, dass meine Zukunft wichtig ist", wie es in einer Aussendung hieß. Einige der Begleiteten haben inzwischen bereits ein Studium abgeschlossen.
Service: https://uniclub.at
