Mit "StudyBuddies" zur Matura: UniClub der Uni Wien ist 10

Die "StudyBuddies" der Uni Wien sind 10
©APA, GEORG HOCHMUTH, THEMENBILD
Der UniClub, 2015 vom Kinderbüro der Universität Wien gegründet, feierte dieser Tage seinen zehnten Geburtstag. Hier begleiten Studenten der Universität Wien als sogenannte "StudyBuddies" Jugendliche, deren Muttersprache nicht deutsch ist, auf dem Weg zur Matura. In den vergangenen zehn Jahren haben 1.500 Lehramtsstudierende 650 geflüchtete Jugendliche unterstützt.

von

Dabei geht das Engagement weit über das Lernen hinaus. Absolventin Lilas Almalaki spricht von "Vertrauen, Wertschätzung und das Gefühl, dass meine Zukunft wichtig ist", wie es in einer Aussendung hieß. Einige der Begleiteten haben inzwischen bereits ein Studium abgeschlossen.

Service: https://uniclub.at

THEMENBILD - Nach der Räumung des besetzten Audimax an der Universität Wien am Donnerstagabend bleibt das Hauptgebäude am Freitag, 20. April 2012, geschlossen. Im Bild: Die Frontfassade bzw. Haupteingang der Universität Wien. APA-FOTO: GEORG HOCHMUTH

