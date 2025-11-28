Neues Lösungsmittel ermöglicht Recycling von Mischfaser-Textilien

© TU Wien, APA home Leben Technik

Die weltweite Produktion von Textilfasern hat sich seit dem Jahr 2000 auf 124 Mio. Tonnen im Jahr 2023 mehr als verdoppelt. Doch das Recycling speziell von Mischfaser-Textilien ist nicht einfach. Ein Forschungsteam von der Technischen Universität (TU) Wien stellte nun im Fachjournal "Waste Management" eine Methode vor, Mischtextilien aus Polyester und Baumwolle effizient zu trennen und zu recyceln. Sie verwenden dazu ein Lösungsmittel aus zwei ungiftigen Substanzen. Das Lösungsmittel besteht aus Menthol und Benzoesäure. Wird es auf 216 Grad Celsius erhitzt, trennen sich die Bestandteile der Mischtextilien voneinander: Der Polyester löst sich vollständig, fällt beim Abkühlen aus, kann abgetrennt und dann recycelt werden. Die Baumwolle bleibt in dem Lösungsmittel unverändert, kann anschließend gewaschen, getrocknet und wiederverwendet werden.

von APA