Language Intelligence 2025: ZRK zeigt KI-Exzellenz im österreichischen Parlament

v.l.n.r.: Mag. Georg Lanzinger (Head of BusDev, ZRK), Phillipe Wacker (Exec. Dir., LT Innovate), Vitor Eulalio-Reis (Head of CCDI, ZRK), Tudor Andronic (Chairman of the Board, SuperSmart Ltd. & Strategy and BusDev, Assist Software), DI Johannes Göllner, MSc (Chairman of the Board, ZRK)©ZRK
Zentrum für Risiko- und Krisenmanagement mit eigener Session, prämiertem Use Case und innovativen KI-Lösungen für Supply Chains, Handel und Krisenmanagement vertreten
Vom 17. bis 19. November 2025 fand in den Räumlichkeiten des österreichischen Parlaments die internationale Fachkonferenz LANGUAGE INTELLIGENCE 2025 statt. Als Partner von LT-Innovate war das Zentrum für Risiko- und Krisenmanagement (ZRK) mit mehreren inhaltlichen Beiträgen und Sprecher:innen stark vertreten – von Supply-Chain-Resilienz über KI im Handel bis hin zu Large Language Models im Risikomanagement.
ZRK mit eigener Session im Parlament
Im Rahmen der Konferenz gestaltete das ZRK eine eigene Session, in der drei zentrale Themenschwerpunkte im Fokus standen:
Supply-Chain-, Cyber- und Space-Resilienz
In seiner Keynote zeigte Johannes Göllner, wie Künstliche Intelligenz Entscheidungsunterstützung für komplexe Lagebilder ermöglicht – etwa in globalen Lieferketten oder sicherheitskritischen Infrastrukturen. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie resiliente Systeme in Supply Chains, Cyber-Umgebungen und dem Weltraumsektor durch datenbasierte Analysen und intelligente Modelle gestärkt werden können.
KI im Handel und in Supply Chains
Tudor Andronic präsentierte, wie KI-gestützte Technologien den Einkaufsprozess, die Warenlogistik und Validierungssysteme im Handel transformieren. Anhand konkreter Anwendungsfälle wurde deutlich, wie automatisierte Prüfmechanismen und intelligente Systeme entlang der Wertschöpfungskette Effizienz und Transparenz erhöhen – von der Beschaffung über den Transport bis ins Regal.
Large Language Models im Risikomanagement
In Vertretung von Andreas Böcskör erläuterte Florian Heder, wie Large Language Models (LLMs) im globalen Risikomanagement eingesetzt werden können. Im Fokus stand, wie LLMs helfen, komplexe Datenmengen aus Lieferketten zu strukturieren, Risiken frühzeitig sichtbar zu machen und Entscheidungsprozesse zu beschleunigen. So können Unternehmen und Organisationen Transparenz und Effizienz in globalen Lieferketten deutlich steigern.
Best Business Use Case: Award für Tudor Andronic
Ein besonderes Highlight der Konferenz war die Auszeichnung von Tudor Andronic mit dem
best language intelligence business use case award 2025.
Sein Vortrag zum Einsatz von KI entlang der „Farm-to-Fork“-Wertschöpfungskette wurde von den Konferenzteilnehmenden zum besten Business-Use-Case gewählt. Der Beitrag zeigte praxisnah, wie KI-basierte Systeme von der landwirtschaftlichen Produktion über Verarbeitung und Logistik bis hin zum Handel für mehr Qualitätssicherung, Nachvollziehbarkeit und Effizienz sorgen.
Mit seinen Beiträgen und Projekten unterstrich das ZRK seine Rolle als kompetenter Partner für Risiko-, Krisen- und Resilienzmanagement – und zeigte, wie Künstliche Intelligenz und Language Intelligence bereits heute konkrete Mehrwerte für Supply Chains, Handel und Krisenorganisationen schaffen.