Language Intelligence 2025: ZRK zeigt KI-Exzellenz im österreichischen Parlament

Im Rahmen der Konferenz gestaltete das ZRK eine eigene Session, in der drei zentrale Themenschwerpunkte im Fokus standen:

Supply-Chain-, Cyber- und Space-Resilienz

In seiner Keynote zeigte Johannes Göllner, wie Künstliche Intelligenz Entscheidungsunterstützung für komplexe Lagebilder ermöglicht – etwa in globalen Lieferketten oder sicherheitskritischen Infrastrukturen. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie resiliente Systeme in Supply Chains, Cyber-Umgebungen und dem Weltraumsektor durch datenbasierte Analysen und intelligente Modelle gestärkt werden können.

KI im Handel und in Supply Chains

Tudor Andronic präsentierte, wie KI-gestützte Technologien den Einkaufsprozess, die Warenlogistik und Validierungssysteme im Handel transformieren. Anhand konkreter Anwendungsfälle wurde deutlich, wie automatisierte Prüfmechanismen und intelligente Systeme entlang der Wertschöpfungskette Effizienz und Transparenz erhöhen – von der Beschaffung über den Transport bis ins Regal.

Large Language Models im Risikomanagement

In Vertretung von Andreas Böcskör erläuterte Florian Heder, wie Large Language Models (LLMs) im globalen Risikomanagement eingesetzt werden können. Im Fokus stand, wie LLMs helfen, komplexe Datenmengen aus Lieferketten zu strukturieren, Risiken frühzeitig sichtbar zu machen und Entscheidungsprozesse zu beschleunigen. So können Unternehmen und Organisationen Transparenz und Effizienz in globalen Lieferketten deutlich steigern.