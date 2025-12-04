News Logo
ABO

Mehr Malariafälle wegen Resistenz, Krieg und Klimawandel

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Überträger ist die Anopheles-Mücke
©AFP, APA, LUIS ROBAYO
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Die weltweite Zahl an neuen Malaria-Fällen ist voriges Jahr auf 282 Millionen gestiegen. Im Jahr 2024 erkrankten neun Millionen mehr Menschen an der Tropenkrankheit als 2023, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf berichtete. Voriges Jahr starben weltweit 610.000 Menschen an Malaria. Der Zuwachs an Fällen sei hauptsächlich auf Äthiopien, Madagaskar und den Jemen zurückzuführen, hieß es von Fachleuten der UNO-Organisation.

von

In Äthiopien hing der Anstieg demnach mit der Resistenz des Erregers gegen Medikamente zusammen. In Madagaskar spielten laut den Experten Überschwemmungen und der Klimawandel eine Rolle. Und im Jemen sei das Gesundheitssystem durch den militärischen Konflikt im Land geschwächt, hieß es. Der Malaria-Erreger ist ein Parasit, der durch Stechmücken übertragen wird. Die Krankheit verursacht hohes Fieber und Gliederschmerzen, sie kann medikamentös behandelt werden.

Zur Vorbeugung dienen etwa Moskitonetze und Insektizide sowie Impfstoffe und präventive Medikamente. Mit solchen und weiteren Maßnahmen konnten laut dem Bericht seit dem Jahr 2000 rund 2,3 Milliarden Erkrankungen und 14 Millionen Todesfälle verhindert werden. Doch vor allem in Afrika breiten sich resistente Erreger aus. Dies stelle eine der größten Herausforderungen im Kampf gegen Malaria dar, hieß es in dem Bericht. Der Kontinent ist weltweit am stärksten von der Krankheit betroffen. Die WHO wies aber auch darauf hin, dass die drastischen Kürzungen von Hilfsgeldern durch die Vereinigten Staaten und andere Länder negative Auswirkungen auf Malaria-Maßnahmen in betroffenen Ländern hätten.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Miley Cyrus und ihr Verlobter Maxx Morando
Schlagzeilen
Miley Cyrus hat sich verlobt
Es gibt eine wirksame Impfung gegen Gürtelrose
Gesundheit
Gürtelrose wie bei Carmushka: Diese Symptome sind typisch
Dieser alte Kirchturm ist das schräge Wahrzeichen von St. Moritz
Reisen & Freizeit
Schiefe Türme: Nicht nur in Pisa neigt sich etwas
Für den Gnocchi-Auflauf kommen Gnocchi, Gemüse und Rahmsoße ins Gerät
Gesundheit
Kuchen, Eier, gebrannte Mandeln: So geht Airfryer next Level
Mit den gesammelten Ressourcen lässt sich der Klassenraum aufpimpen
Technik
Chaos in der Schule: "Almania"
Vorsicht, Sesam! Hummus & Co. könnten Salmonellen enthalten
Gesundheit
Sesamprodukte: Für wen der Genuss zum Risiko werden kann
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER