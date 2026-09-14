ABO

Lebenserwartung: Kluft nach Bildung steigt

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Bildungsabschluss und Lebenserwartung
©APA, Hirsch
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Mit dem Bildungsstand steigt auch die Lebenserwartung. Dieser Zusammenhang ist schon lange bekannt - am Montag veröffentlichte neue Zahlen der Statistik Austria zeigen, dass zuletzt die Unterschiede zwischen Personen mit Hochschulabschluss und Personen mit anderen Abschlüssen sogar noch zulegten. Die Geschlechterkluft wurde dagegen erneut etwas geringer.

von

News auf Google bevorzugen

2024 hatten 35-jährige männliche Akademiker im Schnitt eine Lebenserwartung von insgesamt 85,04 Jahren, bei Männern mit Pflichtschulabschluss betrug sie nur 78,07 Jahre. Die Lebenserwartung von 35-jährigen Frauen mit Hochschulabschluss lag bei 87,75 Jahren, jene von gleichaltrigen Frauen mit Pflichtschulabschluss bei 83,32 Jahren.

Berechnet wurden diese Zahlen anhand der sogenannten ferneren Lebenserwartung, also der Anzahl der verbleibenden Lebensjahre von 35-Jährigen. Dieses Alter wurde gewählt, da zu diesem Zeitpunkt die meisten Personen ihren Bildungsweg abgeschlossen haben.

Betrachtet man die Entwicklungen gegenüber dem Jahr davor, zeigt sich einerseits eine weitere Vergrößerung der Kluft zwischen Hochschulabsolventen und Personen mit anderen Abschlüssen: Bei den Frauen nahm die fernere Lebenserwartung einzig in der Gruppe mit Hochschulabschluss deutlich zu, während bei Frauen mit anderen Bildungsabschlüssen kaum Veränderungen registriert wurden. Bei den Männern gab es zwar ein Plus bei allen Abschlüssen - bei den Akademikern war es aber am höchsten.

Damit liegt der Lebenserwartungs-Unterschied bei Männern zwischen dem niedrigsten (78,07 Jahre) und dem höchsten Abschluss (85,04 Jahre) bei sieben Jahren. Bei Frauen beträgt die Differenz knapp 4,5 Jahre (83,32 gegenüber 87,75 Jahren).

Gleichzeitig nimmt der Unterschied zwischen den Geschlechtern langsam, aber kontinuierlich etwas ab: Seit 2019 stieg die fernere Lebenserwartung bei 35-jährigen Männern im Schnitt um 0,3 Jahre, bei Frauen dagegen nur um die Hälfte. Bei Männern wurden darüber hinaus Zuwächse in allen Bildungsgruppen verzeichnet, bei Frauen praktisch nur in den beiden höheren (Matura bzw. Hochschule).

Männer und Frauen, Quelle: Statistik Austria;.Die Auslieferung der APA-Grafiken als Embed-Code ist ausschließlich Kunden mit einer gültigen Vereinbarung für Grafik-Pauschalierung vorbehalten. Dabei inkludiert sind automatisierte Schrift- und Farbanpassungen an die jeweilige CI. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Grafik-Team unter grafik@apa.at. GRAFIK 1129-26

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Die meisten Schulwege sind kurz
Technik
Erreichbarkeit von Schulen: Besonders lange Wegzeiten in AHS und BHS
Wiederkehr sieht keinen Grund für kürzere Sommerferien
Technik
Wiederkehr und Gewerkschaft gegen kürzere der Sommerferien
Offiziere informierten über 5.000 Mal
Technik
Bundesheer - Offiziere informierten über 5.000 Mal
Mit Montag startet das Recht auf Kinderbetreuung in der Praxis
Technik
Kinderbetreuung - Rechtsanspruch auf Vermittlung in Tirol gestartet
An den Schulen kann Gebärdensprache weiter nur selten erlernt werden
Technik
Mehr Gebärdensprache an den Schulen, aber nur für wenige
Schule in ganz Österreich
Technik
Neues Schuljahr beginnt auch im Westen und Süden
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER