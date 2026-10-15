Unter dem Schlagwort Law as Code befasst sich der Nationalrat am 15. Oktober mit der Frage, ob Gesetze künftig auch in maschinenlesbarer Form erscheinen sollen. Zur Abstimmung steht eine Entschließung, die der Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Digitalisierung am 30. September mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, NEOS und FPÖ angenommen hat.

Die Bundesregierung soll demnach einen österreichischen Law-as-Code-Bericht vorlegen. Darin soll sie untersuchen, welches Potenzial der Ansatz hat, welche Voraussetzungen dafür nötig sind und welche Rechtsbereiche sich eignen. Außerdem soll sie Pilotprojekte in der Verwaltung vorschlagen und abschätzen, wie sich diese auf Verwaltungsaufwand, Verfahrensdauer, Rechtsqualität und Nutzerfreundlichkeit auswirken. Verlangt werden auch ein Zeitplan, ein Finanzierungs- und Umsetzungskonzept sowie messbare Ziele für weniger Bürokratie.