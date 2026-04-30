Künstliche Plazenta soll Medikamente für Schwangere bewerten

Und das, obwohl sie möglicherweise kein Risiko darstellten. Auch Tierversuche seien für diese Fragen nicht immer aussagekräftig, da die Plazenta - die Barriere, die Föten vor Giftstoffen schützt - je nach Lebewesen sehr unterschiedlich funktioniere. Um Abhilfe zu schaffen, hat ein Team der Universität Bern um die Biomedizinerin Christiane Albrecht in einem vom SNF geförderten Projekt nun ein Modell entwickelt, das den Stofftransport in der menschlichen Plazenta besser abbilden soll als bisherige Methoden.

Das Modell bildet die Plazenta-Schranke in einem Plastikgefäß nach. Es besteht aus zwei verschiedenen Zellschichten. Eine durchlässige Membran trennt die beiden Schichten. Das Besondere an der Labor-Plazenta sei die Verwendung von Zellen aus kürzlich durchgeführten Entbindungen. Diese frischen Zellen von Plazenta und Nabelschnur verfügten über Fähigkeiten, die bei lange im Labor gezüchteten Zellkulturen verloren gingen.

Mit dem Modell wollen die Forschenden künftig nicht nur den Weg von Medikamenten, sondern auch den Transport von Stoffen wie Eisen und Cholesterin untersuchen. Solche Modelle könnten zudem dazu beitragen, die Zahl von Tierversuchen zu reduzieren. Für eine Anwendung im großen Maßstab sei die Methode derzeit aber noch zu arbeitsaufwendig. Als nächster Schritt müsse geprüft werden, wie das System für einen routinemäßigen Einsatz, etwa für Toxikologietests vereinfacht werden könne.

Welche Arzneimittel in Schwangerschaft und Stillzeit eingenommen werden können, kann beim Internetportal von Embryotox nachgesehen werden. Das Pharmakovigilanz - und Beratungszentrum für Embryonaltoxikologie der Berliner Charité-Universitätsmedizin informiert aktuell über mehr als 400 Medikamente. Die Angaben beruhen auf aktuellen wissenschaftlichen Daten, stimmen aber nicht immer mit den Informationen überein, die in den Fachinformationen oder auf dem Beipackzettel stehen. Außerdem werden kostenlos individuelle Beratungen angeboten.

Weitere Details online unter https://www.embryotox.de/.