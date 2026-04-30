Kein Knäckebrot ohne Acrylamid - dennoch fünfmal Bestnote

Punkteabzug gab es allerdings nur für erhöhte oder stark erhöhte Acrylamidwerte. Das war bei zwölf Knäckebroten der Fall. Auch die Rückstände von teilweise mehreren Pestiziden drückten bei einigen die Note. Im Ergebnis ist immerhin rund jedes vierte Knäckebrot "sehr gut", fünfmal vergaben die Tester jedoch ein "Mangelhaft" und zweimal "Ungenügend", also Schulnote 6.

Von den fünf "sehr guten" Broten haben vier ein Bio-Siegel. Alle enthalten Acrylamid nur in Spuren, die Bio-Produkte sind zudem nicht pestizidbelastet. Die Besten im Knäckebrot-Test waren:

- "Vollkorn Knäckebrot mit Dinkel" von Campo Verde (Demeter)

- "Bio Schwedisches Vollkorn Knäckebrot" von Leksands

- "Vollkorn Knäckebrot mit Dinkel" von Naturata (Demeter)

- "Knäcke Classic Roggenvollkorn" von Pural (Demeter)

- "Vollkorn Roggen" von Wasa

Sie wollen lieber alles selbst in der Hand haben? Das knusprige Brot herzustellen, ist gar nicht so schwer. "Öko-Test" listet auf seiner Website für ein ganzes Blech folgende Zutaten auf:

- 70 g Mehl

- 70 g Haferflocken

- 70 g Körner (z. B. geschrotete Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne)

- 1 TL Salz

- 3 EL Öl

- 200 ml Wasser