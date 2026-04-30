Rinder auf dem Wanderweg: So kommen Sie sicher vorbei

Und dort gilt: Tiere sind Tiere, keine Kulisse. Was ist zu tun, wenn mal ein Rind im Weg steht oder gar aggressiv wird? Fragen und Antworten zum richtigen Wanderverhalten auf Almen:

Rinder weiden oft in leichter erreichbaren Gegenden, wo auch viele Wege entlangführen. Dann kann es zu Begegnungen kommen.

"Almen sind primär Weidegebiete, dementsprechend ist wahrscheinlich, dort auf Vieh zu treffen", sagt Judith Haaser von der Landwirtschaftskammer Tirol.

Allein in Tirol werden rund 110.000 Rinder, 68.000 Schafe, 3.000 Pferde und 6.000 Ziegen "gealpt", wie es in der Fachsprache heißt. Das heißt, sie leben im Sommer in den Bergen. Der Almauftrieb, wenn die Tiere aus den Tälern auf die Bergweiden gebracht werden, ist je nach Region zwischen Anfang Mai und Ende Juni – am häufigsten rund um Pfingsten.

Es passiert äußerst selten, doch Kühe haben Wanderer in der Vergangenheit schon angegriffen und schwer oder tödlich verletzt. 2024 wurde eine Wanderin im Schlossalmgebiet im Salzburger Land von einer Rinderherde niedergetrampelt. Solche tragischen Fälle machen deutlich, welche Wucht die Tiere entwickeln können – und dass man das nicht unterschätzen darf.

Jeder Unfall sei einer zu viel, so Haaser. Zugleich sagt sie: "Wenn man allerdings bedenkt, wie viel Vieh und wie viele Menschen sich auf den Almen tummeln, ist die Zahl der Zwischenfälle glücklicherweise sehr gering."

"Leider merken wir immer wieder, dass der Respekt vor Rindern fehlt", sagt sie. Haaser schildert etwa, dass in sozialen Netzwerken Bilder von Kindern zu sehen sind, die von ihren Eltern auf eine Kuh gesetzt wurden. Doch eine Alm ist kein Streichelzoo. Man müsse sich an Regeln halten und schlaumachen. In den Wandergebieten gibt es Flyer und Schilder zum korrekten Verhalten.

"Wichtig ist, Tiere nicht zu provozieren, nicht versuchen zu streicheln und einfach generell Abstand zu halten", sagt Judith Haaser.

Tatsächlich sind Rinder meist friedlich. Wer die Almen ruhig und ohne hektische Bewegungen auf den markierten Wegen durchschreitet, macht laut dem Deutschen Alpenverein alles richtig.

Weil Rinder sich um den Verlauf von Wanderwegen mitunter nicht wirklich scheren, kann es sein, dass sie mal im Weg stehen – dann sollte man einfach einen Bogen um sie machen. Wichtig ist, die Rinder nicht zu erschrecken, denn sie sind schreckhaft. Und man sollte sie nicht mit den Augen fixieren.

Vor allem bei Kühen mit Nachwuchs. Mutterkühe haben einen ausgeprägten Schutzinstinkt und wollen ihre Kälber vor Gefahren schützen, heißt es auf dem Portal sichere-almen.at, das vom österreichischen Landwirtschaftsministerium verantwortet wird. Hier gilt umso mehr: nicht stören, nicht streicheln. Und vor allem mit Hunden vorsichtig sein.

Gerade Mutterkühe nehmen Hunde oft als Bedrohung wahr. Wer mit Hunden wandert, sollte das Queren von Kuhweiden vermeiden und Wege suchen, die um Weideflächen herumführen. Geht es nicht anders, sollte man den Hund an der kurzen Leine führen. Bei einem Angriff gilt aber: sofort Leine loslassen.

Wirken Kühe unruhig, sollte man die Weidefläche zügig verlassen. Es sei in der Regel bereits von Weitem zu erkennen, ob Kühe "auf Krawall gebürstet" seien, so der Deutsche Alpenverein. Das Senken des Kopfes, Scharren, Brüllen oder Schnauben sind typische Drohgebärden.

Nähert sich eine Kuh, gilt der Rat: ruhig bleiben, nicht den Rücken zukehren, den Tieren ausweichen. Im "alleräußersten Notfall" kann man der Kuh auf die Nase schlagen, heißt es vom Alpenverein. Zum Beispiel mit einem Wanderstock.

In erster Linie trifft man bei Bergwanderungen auf Rinder und nur gelegentlich auf Ziegen und Schafe, wie Julian Rohn vom Alpenverein berichtet. Die Verhaltensregeln seien aber für alle Tiere gleich: Abstand halten und Weidegebiet ruhig und zügig durchqueren.