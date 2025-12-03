News Logo
Koffer wiederfinden: Samsung kooperiert mit Turkish Airlines

Auch ein Foto des Koffers kann man in "SmartThings Find" hinterlegen
©Samsung, APA, dpa, gms
Um verloren gegangene Koffer besser wiederzufinden, hat nach Apple nun auch Samsung eine Kooperation mit einer Fluggesellschaft gestartet: Passagiere von Turkish Airlines, die einen Galaxy SmartTag als Tracker im Koffer haben, können dessen Standortdaten nun mit einem Link ihrem Gepäckverlustbericht an die Airline hinzufügen, wie Samsung mitteilt. Zudem könnten Passagiere in der "SmartThings Find"-App ein Foto des Koffers hinterlegen – das erleichtere die Zuordnung.

Turkish Airlines nennt das neue Angebot "Smart Tagged Baggage Service". Samsung plant nach eigenen Angaben Kollaborationen mit weiteren Airlines. Vorbild könnte Konkurrent Apple sein, dessen "Wo ist?"-Netzwerk schon von mehr als 30 Fluggesellschaften unterstützt wird, unter anderem Lufthansa.

Das Prinzip ist dabei ähnlich wie bei Samsung: Ist ein Tracker, der bei Apple AirTag heißt, oder ein anderes mit dem Netzwerk kompatibles Gerät im Koffer, kann man den Objektstandort teilen und als Link bei seiner Verlustmeldung an die Airline mitschicken. Hat man seinen Koffer zurück, endet das Tracking durch die Fluggesellschaft.

Ein Tracker im Koffer ist aber keine Garantie, dass man das Gepäckstück im Verlustfall tatsächlich orten kann. Denn diese Geräte senden nur über eine bestimmte Distanz ihre Funksignale – die SmartTags etwa nutzen dafür laut Samsung Bluetooth und Ultrabreitband (UWB). Erst wenn ein Smartphone oder ein anderes Gerät, das mit dem Tracking-System kompatibel ist, das Signal empfängt und weiterleitet, erscheint der Standort in der App.

Generell wichtig beim Kofferverlust: Am Flughafen zum Lost-and-Found-Schalter gehen und einen Property Irregularity Report (PIR) ausfüllen. Das ist der Beleg, dass der Verlust des Gepäcks fristgerecht gemeldet wurde.

Außerdem müssen Passagiere der Airline den Verlust melden – am besten direkt vor Ort am Schalter oder online über die Website der Fluggesellschaft. Mitunter braucht es dann auch keine zusätzliche Meldung im Fundbüro, weil man von der Airline direkt die PIR-Nummer bekommt. Wer auf Pauschalreise ist, muss auch umgehend den Reiseveranstalter in Kenntnis setzen. Das ist wichtig mit Blick auf mögliche Preisminderungsansprüche.

Damit der Koffer zu einem zurückfindet, helfen zum einen auch auffällige Merkmale wie ein Aufkleber oder ein farbiges Band für die eindeutige Zuordnung. Zum anderen sollten die Kontaktdaten in einem verdeckten Adressfeld am Koffer sein – und zur Sicherheit auch noch einmal drinnen.

Nicht vergessen: Den kleinen Gepäckaufkleber, den man beim Aufgeben des Koffers bekommt, sollte man für den Verlustfall als Nachweis gut aufheben.

Rollt der Koffer am Ziel nicht vom Band, darf man sich in gewissen Rahmen auf Kosten der Airline Ersatzprodukte wie Kleidung und Körperpflege kaufen - dann die Quittungen aufheben! Bleibt das Gepäck dauerhaft verschwunden, hat man Schadenersatzansprüche. Bestenfalls hat man vor der Reise eine Liste sowie Fotos gemacht und damit konkrete Nachweise über den Kofferinhalt.

