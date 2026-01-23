Jetzt kommt Werbung in die Threads-Timelines

Die Anzeigen werden den Angaben zufolge personalisiert und von demselben KI-gestützten Werbesystem bereitgestellt, das auch auf den anderen Meta-Plattformen wie Facebook oder Instagram eingesetzt wird. Die weltweite Einführung der Werbe-Einblendungen werde einige Monate dauern. In dieser Zeit sollen erst einmal nur wenige Anzeigen zu sehen sein.

Neben den werbefreien Kurznachrichtendiensten Bluesky und Mastodon ist Threads einer der größten Konkurrenten von Elon Musks Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter). Im Gegensatz zu X schotten sich die drei Konkurrenten nicht ganz voneinander ab. Mit Einschränkungen gibt es bereits Möglichkeiten, die Dienste untereinander zu verbinden, etwa Mastodon mit Threads und Bluesky.

Es gibt mit der App Openvibe zudem die Möglichkeit, Bluesky, Mastodon, Threads und das Netzwerk Nostr von einem einzigen Konto aus zu nutzen und unter derselben Identität in alle Netzwerke gleichzeitig zu posten.