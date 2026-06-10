Hissung der Regenbogenfahne an der Wiener Bildungsdirektion 2026

"Wiener Schulen sind weit mehr als Orte des Lernens - sie sind Lebensräume, in denen Vielfalt und ein respektvolles Miteinander erlernt werden. Mit dem Hissen der Regenbogenfahne setzen wir ein sichtbares Zeichen dafür, dass wir alle Kinder und Jugendlichen an unseren Schulen willkommen heißen. Jede Schülerin und jeder Schüler sowie jede Lehrperson soll die Gewissheit haben, in Wien akzeptiert und unterstützt zu werden", betont Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs. "Mein Dank gilt allen Pädagog/innen und Beteiligten, die diese Haltung in die Klassenzimmer tragen und Zusammenhalt erlebbar machen."

Gemeinsam mit Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs, Abgeordnetem zum Wiener Landtag und Gemeinderat Thomas Weber sowie Vertreter*innen der HOSI Wien, dem Verein Ausgesprochen und der WASt wurde die Regenbogenfahne an der Bildungsdirektion für Wien gehisst.

Thomas Weber, LGBTIQ* Sprecher NEOS Wien: "Die Regenbogenfahne an der Bildungsdirektion für Wien ist ein sichtbares Versprechen an queere Kinder und Jugendliche, dass unsere Schulen für sie sichere Orte sind. Orte, wo ihre Existenz nicht nur geduldet, sondern selbstverständlich ist. Für uns ist das nicht nur Symbolik, sondern Ausdruck unserer Haltung: Offenheit, Respekt und Akzeptanz vorzuleben und in unseren Schulen zu vermitteln."

Für die diesjährige Flaggenhissung an der Flaggschiffschule wurde die Modulare Mittelschule Aspern ausgewählt. Dort wurde gemeinsam mit den Schüler*innen und Pädagog*innen bereits am 2. Juni in feierlichem Rahmen die Regenbogenfahne gehisst. Mit dem Projekt FLAGincluded an Wiens Schulen wird durch das Hissen von Regenbogenfahnen ein starkes Symbol für Vielfalt, Gleichberechtigung und ein respektvolles Miteinander gesetzt.

"Dieses Jahr nehmen über 150 Wiener Schulen am Projekt FLAGincluded teil. Dabei konnten wir auch zahlreichen Schulen zum ersten Mal das Hissen einer Regenbogenfahne ermöglichen, und freuen uns dabei auch weiterhin über die gute Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion.

Durch die jährliche Auszeichnung einer Flaggschiffschule zeigen wir darüber hinaus, wie Inklusion konsequent weitergedacht werden kann. So auch dieses Jahr mit der Modularen Mittelstufe Aspern, die insbesondere durch ihre Unterrichtskonzepte Vorbildwirkung erzielt", so Vee Lange, Leitung des Projekts FLAGincluded der HOSI Wien.