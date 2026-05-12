Polizei geht von Brandstiftung im Gymnasium Hallein aus

Das Feuer war Montag kurz nach 3.00 Uhr früh ausgebrochen. Der Brand beschränkte sich aber zum Glück nur auf die Bibliothek, die schwer beschädigt wurde. Feuerwehrkommandant Sebastian Wass berichtete, dass die in einer Dienstwohnung in der Schule wohnende Hausmeisterin mehrere kleine Explosionen gehört hatte. Dank der funktionierenden Brandschutztüren blieben das Feuer und auch die Rauchentwicklung auf die Bibliothek der Schule beschränkt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Polizei kündigte nun weitere Ermittlungen an, sichergestellte Spuren werden nun ausgewertet.

"Die Matura findet am anderen Ende des Brandgeschehens statt. Ich habe mich heute selbst überzeugt. Es gibt auch keine Geruchsbelästigung und einen eigenen Eingang für die Maturantinnen und Maturanten. Die Matura kann regelkonform stattfinden", sagte Bildungsdirektor Rudolf Mair am Montag zur APA. Insgesamt traten am Gymnasium Hallein gestern 46 Schülerinnen und Schüler zur Mathematik-Zentralmatura an.

Während die Maturaprüfungen also regulär laufen, findet an der Schule in dieser Woche kein Präsenzunterricht mehr statt. Aufgrund des Feiertages und eines schulautonomen Tages am Freitag handle es sich nur um eine kurze Woche. Für diese Zeit gebe es Unterricht im "Distance Learning", also online, sagte der Bildungsdirektor.