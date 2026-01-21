Haus der Geschichte freut sich über Zuwachs bei Besucherzahlen

"Mit unseren Ausstellungen und Vermittlungsformaten wollen wir Orientierung bieten, unterschiedliche Perspektiven sichtbar machen und möglichst vielen Menschen einen Zugang zu zeithistorischen Themen ermöglichen", wird hdgö-Direktorin Monika Sommer zitiert. Man wolle auch künftig "kritische, zugängliche und vielstimmige Zugänge" zur österreichischen Zeitgeschichte bieten. Das tut man noch einige Jahre lang in der Neuen Burg. Die Pläne für die Übersiedlung ins Museumsquartier wurden kürzlich von Kulturminister und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) bestätigt, der geplante Eröffnungstermin am neuen Standort im Herbst 2028 steht jedoch in Frage.

