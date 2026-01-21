Haus der Geschichte freut sich über Zuwachs bei Besucherzahlen

Das Haus der Geschichte Österreich (hdgö) freut sich über ein deutliches Besucherplus im Jahr 2025. Insgesamt fanden über 93.000 Besucherinnen und Besucher ihren Weg in die Neue Burg, was einem Zuwachs von 18 Prozent gegenüber dem Jahr davor entspricht. Dank dieser Zahlen starte man nun mit Rückenwind in das neue Ausstellungsjahr, heißt es am Dienstag in einer Aussendung. Ab 29. Jänner ist die neue Schau "Alles Arbeit. Frauen zwischen Erwerbs- und Sorgetätigkeit" zu sehen.
"Mit unseren Ausstellungen und Vermittlungsformaten wollen wir Orientierung bieten, unterschiedliche Perspektiven sichtbar machen und möglichst vielen Menschen einen Zugang zu zeithistorischen Themen ermöglichen", wird hdgö-Direktorin Monika Sommer zitiert. Man wolle auch künftig "kritische, zugängliche und vielstimmige Zugänge" zur österreichischen Zeitgeschichte bieten. Das tut man noch einige Jahre lang in der Neuen Burg. Die Pläne für die Übersiedlung ins Museumsquartier wurden kürzlich von Kulturminister und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) bestätigt, der geplante Eröffnungstermin am neuen Standort im Herbst 2028 steht jedoch in Frage.
