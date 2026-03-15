ABO

Ermittlungen gegen Austropop-Star Seiler

Subressort
Schlagzeilen
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Ermittlungen gegen Christopher Seiler
©APA, TOBIAS STEINMAURER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Schlagzeilen
Gegen Austropop-Star Christopher Seiler wird nach einer Anzeige einer Frau seitens der Staatsanwaltschaft ermittelt. Einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" bestätigte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek, am Sonntag gegenüber der APA. Da diese Ermittlungen nicht öffentlich sind, werden aber keine Details über die Vorwürfe kommuniziert.

von

Auch das Management bestätigte gegenüber der APA, dass es Ermittlungen gibt, allerdings auch ohne auf den Inhalt der Anschuldigung näher einzugehen. "Wir können die Ermittlungen bestätigen und kooperieren vollumfänglich mit den zuständigen Behörden. Es war ein Abend in privatem Rahmen, nach dem Fragen offen sind, die jetzt sorgfältig geklärt werden müssen. An dieser Aufklärung wirken wir selbstverständlich mit. Den weiteren Verlauf der Ermittlungen müssen wir nun abwarten", hieß es einem schriftlichen Statement.

Christopher Seiler ist Teil des sehr erfolgreichen Musikduos Seiler & Speer. Zu den bekanntesten Songs des 2014 eigentlich als Juxprojekt gegründeten Duos zählen "Ham kummst", "Ala bin" und "Principessa". Erst Anfang März wurden ihnen zwei Amadeus Awards in den Kategorien "Live-Act'" und "Pop/Rock" verliehen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Percival Everett hat in seinen Romanen viel zu bieten
News
Satire ernst genommen: "Ausradiert" von Percival Everett
Michaela Mayr war bisher Stellvertreterin
Technik
Michaela Mayr wird Chefin der Österreichischen Nationalbibliothek
Paul Smith bei einem Konzert von Maximo Park 2014 in London
News
"Beständige" Maximo Park feierten fulminant mit Wien-Konzert
News
Punk-Legenden in Gruppe Post vereint: "Roh und direkt"
Paul Thomas Anderson und einer seiner Oscars
Schlagzeilen
"One Battle After Another" siegt bei den 98. Oscars
Voodoo Jürgens war bei der Arbeit für "Gschnas" nicht immer so happy
Menschen
"Ich habe gelitten": Voodoo Jürgens' neues Album "Gschnas"
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER