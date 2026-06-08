Hälfte der Nutzer vertraut der KI

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Das Vertrauen in die KI ist relativ groß: Die Hälfte der Nutzer vertraut den Ergebnissen "eher" oder "voll und ganz" und überprüft sie selten. Lediglich acht Prozent überprüfen Ergebnisse immer und sehen sie "nur als grobe Orientierung". Annähernd drei Viertel greifen für "Information und Erklärung" auf KI zurück. Jeweils rund die Hälfte für Texterstellung, Beratung und Entscheidungsfindung, Schule oder Beruf beziehungsweise für "kreative und unterhaltende Nutzung".
Insbesondere Menschen in Pension sehen KI als sehr positiv für Wissenschaft und Forschung an. Bei Datenschutz und der Entwicklung der Privatsphäre sehen hingegen zwei Drittel negative Auswirkungen, auch in Bezug auf die gesellschaftliche Entwicklung allgemein dominieren nach Ansicht einer Mehrheit die negativen Auswirkungen.
++ THEMENBILD ++ Illustration zu den Themen KI-Chatbots / KI - Künstliche Intelligenz / KI-Assistenten. Im Bild: KI-Chatbots von Meta AI, Amazon Alexa, M365 Copilot, ChatGPT, Gemini und Claude aufgenommen am Montag, 9. Februar 2026.
Nutzung und das Vertrauen in KI-Anwendungen; Quelle: Forum Mobilkommunikation; Die Auslieferung der APA-Grafiken als Embed-Code ist ausschließlich Kunden mit einer gültigen Vereinbarung für Grafik-Pauschalierung vorbehalten. Dabei inkludiert sind automatisierte Schrift- und Farbanpassungen an die jeweilige CI. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Grafik-Team unter grafik@apa.at. GRAFIK 0706-26-SLIDES