Citizen-Science-Projekt untersucht Hitze an Schulen

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Direktionen sollen dabei gemeinsam an Lösungen arbeiten - von Verhaltensanpassungen wie morgendlichem Querlüften bis zu Investitionen in die Gebäudeinfrastruktur, also beispielsweise die Anschaffung von Sonnenschutz und Lüftungssystemen. Messungen an den beteiligten Schulen in Wien und Niederösterreich liefern zudem wissenschaftliche Daten zur Situation in den Klassenzimmern.

Erstes Ergebnis: Es gibt keine einzelne Maßnahme, die mit geringem Aufwand zum Ziel führt, vielmehr braucht es ein Bündel unterschiedlicher Ansätze und die aktive Einbindung der Schulgemeinschaft, so AIT-Experte Martin Schneider.

(S E R V I C E - https://climatereadyschools.at/ )