KI-Support für alle, die zu Fuß unterwegs sind oder radeln: Chatbot Gemini kann in Google Maps nun auch in den Modi für Fußgänger und Radfahrer genutzt werden. Die Funktion werde gerade sowohl für Android als auch für iOS ausgerollt, wie Google mitteilt. Bisher war Gemini in Maps nur für die Auto-Navigation verfügbar. Hinter der Integration steckt die Idee, in natürlicher Sprache mit der Kartenanwendung interagieren zu können, erklärt Google und nennt zwei Beispiele:
von
Voraussetzung für die Nutzung des Features in Google Maps ist die Installation der Gemini-App, ein Google-Konto und die Auswahl von Gemini als digitalen Assistenten.
ILLUSTRATION - Google Maps wird smarter: Der KI-Assistent Gemini unterstützt jetzt auch Fußgänger und Radfahrer bei der Navigation (zu dpa: «Google Maps: Gemini hilft Radfahrern und Fußgängern») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++