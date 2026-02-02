ABO

Google Maps: Gemini hilft Radfahrern und Fußgängern

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
0 min
Auf Google Maps mehr Unterstützung für Radfahrer und Fußgänger
©APA, Christin Klose, dpa-tmn
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
KI-Support für alle, die zu Fuß unterwegs sind oder radeln: Chatbot Gemini kann in Google Maps nun auch in den Modi für Fußgänger und Radfahrer genutzt werden. Die Funktion werde gerade sowohl für Android als auch für iOS ausgerollt, wie Google mitteilt. Bisher war Gemini in Maps nur für die Auto-Navigation verfügbar. Hinter der Integration steckt die Idee, in natürlicher Sprache mit der Kartenanwendung interagieren zu können, erklärt Google und nennt zwei Beispiele:

von

Voraussetzung für die Nutzung des Features in Google Maps ist die Installation der Gemini-App, ein Google-Konto und die Auswahl von Gemini als digitalen Assistenten.

ILLUSTRATION - Google Maps wird smarter: Der KI-Assistent Gemini unterstützt jetzt auch Fußgänger und Radfahrer bei der Navigation (zu dpa: «Google Maps: Gemini hilft Radfahrern und Fußgängern») Foto: Christin Klose/dpa-tmn - Honorarfrei nur für Bezieher des dpa-Themendienstes +++ dpa-Themendienst +++

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Besuch des Trevi-Brunnens ist nicht mehr kostenlos
Reisen & Freizeit
Eintritt für Trevi-Brunnen sorgt für Unmut in Rom
Künstlerische Darstellung des Ökosystems der Dry Mesa Dinosaur Quarry
Technik
Babys bevorzugt: Raubsaurier erbeuteten junge Sauropoden
Die Hunde laufen durch die Schneelandschaft
Reisen & Freizeit
Schlittenhunderennen lockt Teilnehmer aus ganz Europa
Besucher können Kaiserforen vorläufig nicht besichtigen
Reisen & Freizeit
Kaiserforen in Rom wegen umgestürzten Bäumen gesperrt
Atacama-Wüste gilt als besonders geeignet für die Astronomie
Technik
Energieprojekt nahe Sternwarte in Chile abgesagt
Marius Borg Hoiby droht eine lange Haftstrafe
Schlagzeilen
Prozess gegen Sohn von Mette-Marit startet
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER