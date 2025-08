Gaia-X: Helmut Leopold ist neues Vorstandsmitglied

Frischer Wind weht in die Datenlandschaft Europas. Das Gaia-X-Projekt, welches auf europäischer Ebene nicht nur die digitale Souveränität, sondern auch die Kontrolle über Nutzer:innen Daten bewahrt, hat eine neuen Vorstand. 26 Expert:innen wurden in das Gaia-X Board of Directors gewählt.

Darunter auch ein Österreicher: Helmut Leopold ist Leiter des Gaia-X Hub Austria und des Zentrums für Digital Safety & Security am AIT (Austrian Institute of Technology). Er repräsentiert bis 2027 das AIT als österreichische Forschungseinrichtung in dem wichtigsten Steuerbord für das Gaia-X- Projekt, neben nahmenhaften Organisationen wie Airbus oder Siemens.