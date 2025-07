Ulrike Kuch wird neue Rektorin der Universität für angewandte Kunst Wien

Kuch ist derzeit Vizepräsidentin für gesellschaftliche Transformation an der Bauhaus-Universität Weimar. Die in Deutschland geborene Wissenschaftlerin verfüge laut Universitätsrat über umfassende Führungserfahrung in der Hochschulverwaltung. Hildegund Amanshauser, Vorsitzende des Gremiums, betont: „Ihr visionäres und zugleich konkretes Konzept für die Angewandte sowie ihr teamorientiertes Führungsverständnis haben die in den Findungsprozess involvierten Gremien vollends überzeugt.“

In einer ersten Stellungnahme bezeichnete Kuch die Wahl zur Rektorin als „Ehre und Freude“. Die Universität für angewandte Kunst Wien verbinde seit über 150 Jahren Kunst und Gesellschaft. Diese Verbindung sei heute wichtiger denn je. Sie wolle mit den Mitgliedern der Angewandten daran arbeiten, künstlerische und wissenschaftliche Perspektiven in gesellschaftliche Transformationsprozesse einzubringen. Dabei betonte sie auch die Rolle der Universität in Zeiten globaler Herausforderungen: „Ich sehe die Angewandte in der Verantwortung, sich noch stärker mit ihren Kompetenzen für eine resiliente, offene, demokratische globale Gesellschaft einzusetzen.“