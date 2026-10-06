Forscher Hegemann ignorierte die Mail des Nobelkomitees

Als er genauer draufschaute, kam der 71-Jährige zu einer Feststellung: "Ich erinnere mich von meinen Segel-Erfahrungen, dass dies Schweden sein musste. Also rief ich die Person zurück und es war der Vorstand des Nobelkomitees."

Der Anruf habe ihn um kurz vor 11.00 Uhr erreicht, also nur wenige Minuten vor der offiziellen Bekanntgabe der Auszeichnungen. Von der Nachricht über seine Auszeichnung sei Hegemann überwältigt gewesen. "Es ist unglaublich, wenn du diese Nachricht bekommst, aber du brauchst Zeit, um zu realisieren, was passiert ist", sagte Hegemann weiter.

Hegemann ist am Montag gemeinsam mit dem US-amerikanischen Forscher Karl Deisseroth (54) und dem deutschen Forscher Georg Nagel (73) für seine Entdeckungen auf dem Gebiet der Optogenetik mit dem diesjährigen Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet worden.