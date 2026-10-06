Forscher Hegemann ignorierte die Mail des Nobelkomitees

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Als er genauer draufschaute, kam der 71-Jährige zu einer Feststellung: "Ich erinnere mich von meinen Segel-Erfahrungen, dass dies Schweden sein musste. Also rief ich die Person zurück und es war der Vorstand des Nobelkomitees."
Der Anruf habe ihn um kurz vor 11.00 Uhr erreicht, also nur wenige Minuten vor der offiziellen Bekanntgabe der Auszeichnungen. Von der Nachricht über seine Auszeichnung sei Hegemann überwältigt gewesen. "Es ist unglaublich, wenn du diese Nachricht bekommst, aber du brauchst Zeit, um zu realisieren, was passiert ist", sagte Hegemann weiter.
Hegemann ist am Montag gemeinsam mit dem US-amerikanischen Forscher Karl Deisseroth (54) und dem deutschen Forscher Georg Nagel (73) für seine Entdeckungen auf dem Gebiet der Optogenetik mit dem diesjährigen Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet worden.
This undated handout photo taken in 2021 and released on October 5, 2026 by the Humboldt University in Berlin shows German scientist Peter Hegemann. The Nobel medicine prize was awarded on October 5, 2026 to US psychiatrist and neurologist Karl Deisseroth and German scientists Peter Hegemann and Georg Nagel for their pioneering work in the field of optogenetics. Optogenetics involves controlling nerve signals with light, and helps researchers understand how specific cell types contribute to behaviours like learning, fear, addiction and movement. The trio were honoured "for their discovery of a molecular switch for nerve cells", the Nobel Assembly said. (Photo by Philipp PLUM / Humboldt University Berlin / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Humboldt University Berlin /Philipp PLUM" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS