Hypersail: Ferrari sticht jetzt in See

Hypersail sei daher ein reales Versuchslabor, das die Entwicklung von Kompetenzen beschleunige, die sich auch auf den Automobilsektor übertragen lassen, erklärt der Ferrari-Tech-Chef. Zum Beispiel könnten bestimmte Technologien, beispielsweise Carbonfaser und Batterien von Hypersail auf die Limousinen und Cabrios von Ferrari übertragen werden. Darunter das mit Spannung erwartete, erste vollelektrische Auto des Cavallino Rampante. Den Einstieg in den Segelsport erachtet man bei Ferrari aber auch als logische Konsequenz.

„Hypersail markiert den Beginn einer Reise, mit der Ferrari ein neues Feld der Exploration betritt“, so der Ingenieur. „Dieses Projekt steht im Einklang mit unserer Rennsport-DNA, da es mit Performance verbunden ist: In diesem Fall unter extremen Bedingungen, ähnlich wie bei unseren Langstreckenaktivitäten.“

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind Lanzavecchia zufolge dabei nicht bloß Trends, die bespielt werden müssen, sondern zentrale Elemente beim Bau: „Die Konstruktion eines Bootes ohne Verbrennungsmotoren erfordert eine enge Verzahnung von Energieerzeugung, -management und Verbrauch. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Konstruktion aus: Jede Entscheidung muss dazu beitragen, Gewicht, Verluste und Energiebedarf zu reduzieren.“