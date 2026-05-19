Microsoft warnt vor Sicherheitsproblem in Authenticator-App

Das Unternehmen stuft die Schwachstelle selbst als kritisch ein und hat bereits sichere App-Versionen veröffentlicht, in denen das Problem behoben sein soll.

Nutzerinnen und Nutzer sollten diese schnellstmöglich installieren - etwa indem sie prüfen, ob im jeweiligen App-Store Aktualisierungen vorliegen, wenn automatische Updates deaktiviert sind.

- Die sichere Android-Anwendung trägt die Versionsnummer 6.2605.2973 oder höher.

- Bei iOS ist die Version 6.8.47 oder höher sicher.

Grundsätzlich sollte man automatische Updates aus Sicherheitsgründen aktivieren.

Das funktioniert bei Android so:

1. Google-Play-App öffnen

2. Aufs Profilbild rechts oben tippen

3. Zu "Einstellungen/Netzwerkeinstellungen/Apps automatisch aktualisieren" navigieren.

4. Eine Auto-Update-Option auswählen, etwa "Nur über WLAN aktualisieren"

Bei iOS Apps werden sowohl vorinstallierte als auch selbst installierte Apps standardmäßig automatisch aktualisiert. Wer sich unsicher ist, ob die Einstellung vielleicht verstellt worden ist, schaut einfach einmal nach:

1. "Einstellungen" öffnen

2. Zu "Apps/App Store" gehen

3. Bei "App-Updates" muss der Schieberegler auf Grün stehen