EU-Umweltminister bereiten sich auf Weltklimakonferenz vor

Die Europäische Union möchte im brasilianischen Belém mit einer Stimme sprechen, im Vorfeld des Rats galt die Abstimmung zwischen den Mitgliedsländern als sehr eng. Nach dem Rückzug der USA aus dem Pariser Klimaabkommen soll es auch darum gehen, dass Europa das dadurch entstandene Vakuum füllt - finanziell werden die europäischen EU-Mitgliedsländer dazu aber nicht imstande sein. Österreich wird im Rahmen des Ministerrats die Bedeutung der erneuerbaren Energieträger als Rückgrat im Kampf gegen den Klimawandel betonen.