EASAC: 25 Jahre unabhängige wissenschaftliche Politikberatung

Das Jubiläum falle in eine Zeit, "in der die Wissenschaft unter starkem Druck steht. Falschinformationen, schrumpfende Ressourcen, politische Polarisierung und die wachsende Komplexität globaler Probleme fordern mehr denn je den Zusammenhalt der Wissenschaftsgemeinschaft", erklärte EASAC-Präsidentin Lise Øvreås in einer Aussendung. Für den Präsidenten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) Heinz Faßmann "ergreift Wissenschaft nicht Partei, sondern steht fest auf der Seite von Fakten und Innovation. In einer Zeit, die von Angst und populistischen Leugnungen geprägt ist, erfordert es Mut, an den Fakten festzuhalten. EASAC hat in den vergangenen 25 Jahren diesen Mut unter Beweis gestellt und wird dies auch weiterhin tun." Die Geschäftsstelle der EASAC ist derzeit (noch bis 2029) an der ÖAW angesiedelt.

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