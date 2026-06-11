Beste Nachhaltigkeits-Initiativen an Österreichs Hochschulen geehrt

Im Rahmen des Awards sollen laut den Ministerien Initiativen im Bereich nachhaltiger Entwicklung an Universitäten und Hochschulen sichtbar gemacht und gefördert werden. Im Jahr 2026 wurde der Preis in den vier Kategorien Lernen, Forschen, Kooperieren und Verankern vergeben. Pro Kategorie gab es einen Goldpreis (dotiert mit 3.000 Euro) sowie zwei Silberpreise (dotiert mit jeweils 1.000 Euro).Die vergoldeten Gewinner-Projekte 2026 in den vier Kategorien: