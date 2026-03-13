Daniel Huppmann ist neuer CCCA-Obmann

"Gerade in Zeiten, in denen Klima- und Nachhaltigkeitsthemen zunehmend von der politischen und öffentlichen Agenda verdrängt werden, ist es entscheidend, dass die Wissenschaft ein klares und hörbares Zeichen setzt", wurde der neue CCCA-Obmann in einer Aussendung zitiert. "Der Klimawandel verschwindet nicht, nur weil wir ihn ignorieren, im Gegenteil: Die Auswirkungen werden umso gravierender, je länger wir entschlossenes Handeln hinauszögern", so Huppmann weiter. Einen vom CCCA jüngst lancierten und an Entscheidungsträger gerichteten Offenen Brief gegen eine schleichende Aushöhlung der Klimapolitik und der Klimaforschung haben in Summe 1.225 Personen, darunter viele namhafte Forschende, unterzeichnet. Der neue Vorstand verwies auf die dadurch zum Ausdruck gebrachte "breite Unterstützung aus der Wissenschaft" für Klimaforschung und evidenzbasierte Klimapolitik.

Service: https://ccca.ac.at/startseite ; Offener Brief: https://go.apa.at/8bAKSW68