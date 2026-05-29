Austro-Ersatzastronautin Possnig hat Ausbildung abgeschlossen

Zu den Ausbildungsschwerpunkten zählten u.a. Analysen von menschlichem Verhalten und Leistungsfähigkeit, eine Medizin-Ausbildung - also ein Heimspiel für Possnig -, Kurse über Raumfahrzeugsysteme, einschließlich Flugtechnik, Lebenserhaltungssysteme sowie Robotik. Dazu kamen wissenschaftliche, körperliche, Missions- und Schwerelosigkeitstrainings - inklusive Winterüberlebenstraining - oder auch Öffentlichkeitsarbeitsschulungen.

"Da ich selbst in extremen Umgebungen auf der Erde gearbeitet habe, bin ich mir des Mehrwerts dieser Ausbildung und ihres bedeutenden Beitrags zur Vorbereitung auf den Weltraum bewusst. Ob bei Überlebensübungen oder in operativen Szenarien - entscheidend ist, anpassungsfähig zu bleiben und eng als Team zusammenzuarbeiten", wird Possnig zitiert.