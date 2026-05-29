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Austro-Ersatzastronautin Possnig hat Ausbildung abgeschlossen

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Neo-Astronauten ist einsatzbereit
©APA, GEORG HOCHMUTH, HOCHMUTH
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Die Kärntnerin Carmen Possnig ist seit dem Jahr 2022 Teil der Ersatzastronauten-Riege der europäischen Raumfahrtagentur ESA. Nun hat die Medizinerin ihre Ausbildung zusammen mit acht weiteren Reserve-Weltraumfahrerinnen und -Weltraumfahrern im Europäischen Astronautenzentrum (EAC) in Köln abgeschlossen, wie die ESA bekannt gab. Seit Ende 2024 absolvierte die Mannschaft drei Ausbildungsblöcke mit jeweils zweimonatiger Dauer. Die Neo-Astronauten seien nun einsatzbereit, an Missionen teilzunehmen, "sobald sie dazu aufgefordert werden".

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Zu den Ausbildungsschwerpunkten zählten u.a. Analysen von menschlichem Verhalten und Leistungsfähigkeit, eine Medizin-Ausbildung - also ein Heimspiel für Possnig -, Kurse über Raumfahrzeugsysteme, einschließlich Flugtechnik, Lebenserhaltungssysteme sowie Robotik. Dazu kamen wissenschaftliche, körperliche, Missions- und Schwerelosigkeitstrainings - inklusive Winterüberlebenstraining - oder auch Öffentlichkeitsarbeitsschulungen.

"Da ich selbst in extremen Umgebungen auf der Erde gearbeitet habe, bin ich mir des Mehrwerts dieser Ausbildung und ihres bedeutenden Beitrags zur Vorbereitung auf den Weltraum bewusst. Ob bei Überlebensübungen oder in operativen Szenarien - entscheidend ist, anpassungsfähig zu bleiben und eng als Team zusammenzuarbeiten", wird Possnig zitiert.

ESA-Reserveastronautin Carmen Possnig am Freitag, 18. Juli 2025, während einer PK bei der ESA anl. eines Antrittsbesuchs des Bundeskanzlers in Paris.

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