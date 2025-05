Chirurgin Weißenbacher wird neue PMU-Rektorin

Die Viszeral- und Transplantationschirurgin Annemarie Weißenbacher wird neue Rektorin der Paracelsus Medizinischen Privatuniversität (PMU) in Salzburg. Wie die Universität am Mittwoch in einer Aussendung informierte, hat die 43-Jährige nach Abschluss der Verhandlungen ihren Vertrag mit der PMU unterzeichnet. Sie folgt am 1. Jänner 2026 offiziell auf Wolfgang Sperl nach, der seit 2020 an der Spitze der im Jahr 2002 gegründeten Universität stand.

von APA