Chaos in der Schule: "Almania"

Mit den gesammelten Ressourcen lässt sich der Klassenraum aufpimpen
©SWR, APA, dpa, gms
Warum muss eigentlich eine Schülerin das Klassenzimmer reinigen, neu einrichten und eine Leiche entsorgen? Und warum ausgerechnet die Schülerin, die ganz neu in der Klasse ist?

von

Fragen, die man im Spiel zur Serie "Almania", die in der ARD-Mediathek zu sehen ist, wohl eher nicht aktiv stellen sollte. Besser: Die Aufgaben einfach erledigen.

Wer sich das kostenlose Spiel für iOS und Android herunterlädt, muss sich zunächst einen Charakter erstellen. In der Schule beginnt dann eine Art cozy Rollenspiel: Von Lehrer Frank Stimpel bekommt man Aufgaben, die zu einigem Chaos führen - etwa Müll sammeln und entsorgen.

Dafür bekommen die Spielenden Geld, das sie dann zum Beispiel für Einrichtungsgegenstände ausgeben können. Die wiederum eröffnen den Spielenden neue Ressourcen wie Fleißbienchen oder Aura, die weiter investiert werden können. Dazu kommen immer wieder kleine Minispiele.

Zentraler Aspekt im Spiel ist auch das Anbauen von Pflanzen wie Tomaten, Sonnenblumen - oder Bubatz. Mit der Ernte können Spielende Gerichte kochen, die sie für weitere Aufgaben brauchen - etwa drei Portionen Gazpacho als Leichenschmaus für eine Beerdigung.

Von diesem etwas schrägen Humor lebt das Spiel. Man darf hier keine polierte Großproduktion erwarten. Allerdings ist das "Almania-Game" ein sehr unterhaltsamer Zeitvertreib mit soliden Inhalten, die teils aus anderen Mobile Games bekannt sind – etwa der mehr oder weniger zeitintensive Anbau von Pflanzen.

Positiv: Das Spiel ist durchweg kostenlos und kommt auch ohne In-App-Käufe aus. Der SWR als Publisher nennt eine Altersfreigabe ab 12 Jahren.

