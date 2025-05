Budget - Unis und FHs ohne Kürzungen, aber mit "Solidarbeitrag"

Für die Unis sind im Budget für 2025 rund 5,3 Mrd. Euro vorgesehen (plus 523 Mio.). 2026 sind es um 16 Mio. weniger. Das liegt laut Erläuterungen im Strategiebericht allerdings daran, dass die Investitionen in das Center of Precision Medicine (CPM) weitgehend abgeschlossen seien. Als Beitrag zur Budgetkonsolidierung kommen von den Unis laut Ministerium 129 Mio. Euro.

Das Budget der Fachhochschulen steigt wegen des weiteren Ausbaus, höherer Fördersätze und zusätzlicher befristeter Sondermittel auf 483 bzw. 510 Mio. Euro (plus 29 bzw. 27 Mio.). Gleichzeitig bekommen sie, um das Ministerium beim Sparen zu unterstützen, nur einen Teil der vereinbarten Jubiläumsgelder. Nachdem es in den aktuellen budgetär schwierigen Zeiten nicht überall mehr Geld geben könne, sollen die FH durch weniger Reglementierung entlastet werden, kündigte Ministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) per Aussendung mehr Autonomie und eine leichtere Programmakkreditierung für FH-Studiengänge an.

Mehr Geld aus dem Wissenschaftsressort wird indes für Unterstützungsleistungen für Studierende ausgegeben. Das Plus von 49 bzw. 15 Mio. auf 368 bzw. 383 Mio. Euro ist vor allem auf die Wertanpassung der Studienförderung zurückzuführen. Holzleitner betonte per Aussendung außerdem, dass im Budget 45 Mio. in die Cybersecurity der Hochschulen investiert werden.