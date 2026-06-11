ABO

Budget - Eltern besorgt über Änderung bei Schülerlaptop-Initiative

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Der Elternverband fürchtet, dass die Lehrer auf Smartphones ausweichen
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Ab Herbst 2027 bekommen Schülerinnen und Schüler ihre günstigen Laptops und Tablets nicht mehr wie bisher in der ersten Klasse Mittelschule bzw. AHS, sondern erst ein Jahr später. Im Doppelbudget für 2027/28 werden damit 30 bzw. 50 Mio. Euro gespart, das Bildungsressort argumentiert die Verschiebung zusätzlich mit der stärkeren Ablenkbarkeit der Jüngsten durch digitale Lernformen. Beim Dachverband der Pflichtschul-Elternvereine befürchtet man "unerwünschte Nebenwirkungen".

von

Es könne zwar "durchaus positiv" gesehen werden, dass die Kinder die Geräte künftig erst in der 6. Schulstufe bekommen, räumte die Elternvertretung in einer Aussendung ein. Das dürfe aber auf keinen Fall dazu führen, dass die Kinder auf private Geräte der Eltern oder Smartphones ausweichen müssen - "weder ausdrücklich gefordert noch unterschwellig erwartet", betonte die Präsidentin des Steirischen Landeselternverbands, Ilse Schmid. Auch ein nur gelegentliches Ausweichen auf Smartphones würde Eltern dazu zwingen, schon für Zehnjährige ein Smartphone anzuschaffen. Hier brauche es "eine klare und unmissverständliche Regelung", forderte der Dachverband, der alle Landesverbände mit Ausnahme von Wien und Salzburg vertritt.

Die Elternvertretung forderte außerdem eine Anpassung der Lehrpläne. Betroffen sei nicht nur das Fach Digitale Grundbildung, wo es im ersten Lernjahr u.a. um die Funktionsweise digitaler Endgeräte und das Suchen, Speichern, Verändern und Löschen digitaler Informationen gehe. Auch in anderen Gegenständen wird laut der Dachverbandsvorsitzenden Evelyn Kometter etwa durch die Nutzung von QR-Codes in Schulbüchern oder digitalen Lernplattformen ein regelmäßiger Zugang zu digitalen Endgeräten vorausgesetzt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Kickl kritisiert Belastungskeule der Bevölkerung
Politik
Opposition zerlegt das Doppelbudget im Nationalrat
Einstimmiger Beschluss gegen Sitzungsende
Technik
Nationalrat beschloss einfachere Zulassung von FH-Studiengängen
Der ehemalige Rektor hatte die Republik geklagt
Technik
Vergleich zwischen früherem Rektor der PH NÖ und Bildungsministerium
Plus bei Gesundheitsausgaben
Politik
Gesundheitsausgaben stiegen auch 2025
Gewessler lehnt das Budget ab
Politik
Scharfe Kritik der Opposition am Doppelbudget
Marterbauer referierte ausführlich
Politik
Marterbauer-Budgetrede in Marathonform
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER